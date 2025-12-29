Граф Монте-Кристо (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

Сбежав из темницы после 15 лет заточения, мужчина клянется отомстить предателям, из-за которых он там оказался. «Граф Монте-Кристо» (2024) — многосерийная экранизация легендарного романа Александра Дюма с Сэмом Клафлином и Джереми Айронсом.



Франция, 1815 год. Наполеон бежит с острова Эльба, готовясь вновь захватить власть. Тем временем молодой моряк Эдмон Дантес получает звание капитана и завоевывает сердце прекрасной девушки Мерседес. Однако Дантес наживает себе врагов: моряка Данглара, завидующего его успехам, и Фернана, кузена Мерседес, который сам планировал на ней жениться. Эти двое вступают в сговор и обвиняют Дантеса в измене. Так он попадает в темницу островного замка Иф, где встречает аббата по имени Фариа. У него Дантес учится наукам, а также узнает о сокровище острова Монте-Кристо. Именно оно поможет бывшему узнику перевоплотиться в блистательного графа и приступить к вожделенной мести.



