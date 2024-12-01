Цепной пес (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Опытный наёмный убийца Лорено готовится выйти в отставку, но старый знакомый просит его выполнить последнюю, простую миссию. Лорено неохотно соглашается и летит в Бангкок, чтобы разобраться с местным преступным авторитетом. Ситуация выходит из-под контроля, когда он встречает старого коллегу Пола. Ошибка Лорено приводит к настоящему противостоянию на улицах тайского города.

