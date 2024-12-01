Цепной пес (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Опытный наёмный убийца Лорено готовится выйти в отставку, но старый знакомый просит его выполнить последнюю, простую миссию. Лорено неохотно соглашается и летит в Бангкок, чтобы разобраться с местным преступным авторитетом. Ситуация выходит из-под контроля, когда он встречает старого коллегу Пола. Ошибка Лорено приводит к настоящему противостоянию на улицах тайского города.
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
4.3 IMDb
- Актёр
Луис
Мэндилор
- Актёр
Витхая
Пансрингарм
- ВКАктёр
Ван
Кваттро
- ПЙАктёр
Паня
Йиммумрхай
- СБАктёр
Сахаяк
Бунтханакит
- РКАктёр
Росс
Кэйн
- ТЧАктёр
Танапол
Чуксрида
- СКАктриса
Салита
Клинчан
- ППАктёр
Пратя
Патонг
- ДПАктриса
Дженни
Пайнс
- ТПАктёр
Тофан
Пирани
- РСАктёр
Рон
Смуренбург
- БУАктёр
Беар
Уильямс
- АППродюсер
Адам
Прэй
- ДРПродюсер
Джордан
Роснер
- ГСПродюсер
Гато
Скатена
- ССПродюсер
Сперо
Стамбулис
- ОНМонтажёр
Остин
Норделл