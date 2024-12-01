Цепной пес
Wink
Фильмы
Цепной пес
7.72024, Цепной пес
Боевик, Триллер96 мин18+

Цепной пес (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Опытный наёмный убийца Лорено готовится выйти в отставку, но старый знакомый просит его выполнить последнюю, простую миссию. Лорено неохотно соглашается и летит в Бангкок, чтобы разобраться с местным преступным авторитетом. Ситуация выходит из-под контроля, когда он встречает старого коллегу Пола. Ошибка Лорено приводит к настоящему противостоянию на улицах тайского города.

Страна
Таиланд
Жанр
Боевик, Криминал, Триллер
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Цепной пес»