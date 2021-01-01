Аве Мария (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Французская шпионка, несправедливо обвиненная в измене родине, мстит тем, кто ее предал — военный экшн о сильной героине и поисках нацистского золота. 1941 год. Мари Дюжарден из французского сопротивления становится любовницей генерала СС Брюкнера, который мечтает об обеспеченной мирной жизни после войны. Для этого он переливает золото, украденное у евреев, в слитки, которые по совету Мари прячет на кладбище, где похоронены ее родители. Французское сопротивление на основе информации, предоставленной Дюжарден, готовит нападение, чтобы убить Брюкнера и забрать его золото, но его члены сомневаются в Мари. Это в конечном итоге приводит к ее аресту. Спустя три года ее решают наказать за мнимое предательство, пока на помощь не приходит американский майор Мейтленд. В благодарность за спасение Мари рассказывает ему, где спрятано золото, но на месте их ждет неприятный сюрприз.
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Информация
Рейтинг
- ДДРежиссёр
Джесси
Джонсон
- НБАктриса
Нина
Бергман
- ДБАктёр
Дэниэл
Бернхард
- ТВАктёр
Тимоти
В. Мерфи
- Актёр
Луис
Мэндилор
- ДВАктёр
Доминик
Ванденберг
- ЧФАктёр
Чарльз
Фэзи
- ЛЛАктёр
Люк
Лафонтейн
- ЭБАктёр
Эндрю
Беринг
- СХАктриса
Селки
Хом
- КМСценарист
Кэтрин
МакЭван
- ЭЯПродюсер
Эркен
Ялгашев
- АЮПродюсер
Александр
Юрчиков
- ЛПАктриса дубляжа
Лариса
Паукова
- СНАктёр дубляжа
Сергей
Никоненко
- РДАктёр дубляжа
Ренат
Джуманов
- ИСАктёр дубляжа
Илья
Садыков
- ЛФАктриса дубляжа
Лариса
Фатеева-Гронзик
- ЛУХудожница
ЛаРэй
Уилсон
- ДХОператор
Джонатан
Холл
- ШМКомпозитор
Шон
Мюррэй