Аве Мария (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Французская шпионка, несправедливо обвиненная в измене родине, мстит тем, кто ее предал — военный экшн о сильной героине и поисках нацистского золота. 1941 год. Мари Дюжарден из французского сопротивления становится любовницей генерала СС Брюкнера, который мечтает об обеспеченной мирной жизни после войны. Для этого он переливает золото, украденное у евреев, в слитки, которые по совету Мари прячет на кладбище, где похоронены ее родители. Французское сопротивление на основе информации, предоставленной Дюжарден, готовит нападение, чтобы убить Брюкнера и забрать его золото, но его члены сомневаются в Мари. Это в конечном итоге приводит к ее аресту. Спустя три года ее решают наказать за мнимое предательство, пока на помощь не приходит американский майор Мейтленд. В благодарность за спасение Мари рассказывает ему, где спрятано золото, но на месте их ждет неприятный сюрприз.



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