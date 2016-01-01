Моя большая греческая свадьба 2 (фильм, 2016) смотреть онлайн

Моя большая греческая свадьба 2
9.12016, My Big Fat Greek Wedding 2
Мелодрама89 мин18+
О фильме

Продолжение приключений греческого семейства Партокалос. У главных героев первого фильма, Тулы Портокалос и Йена Миллера, подросла дочь, которая ждет не дождется уйти из-под крыла родителей.

Страна
США, Канада
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.0 IMDb

