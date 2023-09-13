Клык
Wink
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Клык
8.42023, Muzzle
Триллер, Криминал95 мин18+
Суровый полицейский мстит бандитам за смерть любимого пса, а помогает ему неуправляемая овчарка. Боевик с Аароном Экхартом

Клык (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Аарон Экхарт в боевике о полицейском из кинологического отдела, который во что бы то ни стало намерен раскрыть убийство своего четвероногого напарника. Джейк Россер, сотрудник полиции Лос-Анджелеса, становистся свидетелем убийства своего любимого пса. Джейк пытается вычислить стрелка, но Служба внутренней безопасности запрещает ему участвовать в официальном расследовании. Не желая отступать, Россер идет в обход решения начальства. Он берет новую напарницу — собаку, печально известную своей кровожадностью, и решает самостоятельно докопаться до правды. Очень скоро Джейк понимает, что наткнулся на масштабный заговор... Фильм «Клык» 2023 года вы можете посмотреть онлайн на нашем видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Триллер
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Клык»