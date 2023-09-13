8.42023, Muzzle
Триллер, Криминал95 мин18+
Суровый полицейский мстит бандитам за смерть любимого пса, а помогает ему неуправляемая овчарка. Боевик с Аароном Экхартом
Клык (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Аарон Экхарт в боевике о полицейском из кинологического отдела, который во что бы то ни стало намерен раскрыть убийство своего четвероногого напарника. Джейк Россер, сотрудник полиции Лос-Анджелеса, становистся свидетелем убийства своего любимого пса. Джейк пытается вычислить стрелка, но Служба внутренней безопасности запрещает ему участвовать в официальном расследовании. Не желая отступать, Россер идет в обход решения начальства. Он берет новую напарницу — собаку, печально известную своей кровожадностью, и решает самостоятельно докопаться до правды. Очень скоро Джейк понимает, что наткнулся на масштабный заговор... Фильм «Клык» 2023 года вы можете посмотреть онлайн на нашем видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Джон
Сталберг
- Актёр
Аарон
Экхарт
- ПМАктриса
Пенелопа
Митчелл
- ДТАктёр
Диего
Тиноко
- СЛАктёр
Стивен
Лэнг
- ДРАктриса
Делисса
Рейнольдс
- КСАктёр
Кайл
Смитсон
- ЛЧАктёр
Луис
Чавес
- Актёр
Грейнджер
Хайнс
- ЛУАктёр
Леон
Уолкер
- Сценарист
Джон
Сталберг
- ОХПродюсер
Оливер
Хадсон
- Продюсер
Уайатт
Рассел
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- НМАктёр дубляжа
Никита
Москалёв
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- ПГКомпозитор
Пол
Галлистер