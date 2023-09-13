Клык (фильм, 2023) смотреть онлайн

Аарон Экхарт в боевике о полицейском из кинологического отдела, который во что бы то ни стало намерен раскрыть убийство своего четвероногого напарника. Джейк Россер, сотрудник полиции Лос-Анджелеса, становистся свидетелем убийства своего любимого пса. Джейк пытается вычислить стрелка, но Служба внутренней безопасности запрещает ему участвовать в официальном расследовании. Не желая отступать, Россер идет в обход решения начальства. Он берет новую напарницу — собаку, печально известную своей кровожадностью, и решает самостоятельно докопаться до правды. Очень скоро Джейк понимает, что наткнулся на масштабный заговор... Фильм «Клык» 2023 года вы можете посмотреть онлайн на нашем видеосервисе Wink.

