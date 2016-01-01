Пазманский дьявол (фильм, 2016) смотреть онлайн
9.22016, Bleed for This
Драмы111 мин18+
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Сюжет
Винни Пациенца — один из самых выдающихся чемпионов по боксу. Молодой, яркий, безрассудный… Его называли Пазманским дьяволом. Его карьера была на самом пике, но страшная авария в одночасье разрушила все планы. Врачи говорили, что он больше никогда не сможет ходить. Однако Винни решил вернуться на ринг во что бы то ни стало.
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Информация
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.8 IMDb
- БЯРежиссёр
Бен
Янгер
- Актёр
Майлз
Теллер
- Актёр
Аарон
Экхарт
- Актриса
Кэти
Сагал
- Актёр
Киран
Хайндс
- Актёр
Тед
Левайн
- ДГАктёр
Джордан
Гелбер
- АКАктриса
Аманда
Клэйтон
- ДСАктёр
Дэниэл
Саули
- КЕАктриса
Кристин
Евангелиста
- ТКАктриса
Тина
Каскиани
- БЯСценарист
Бен
Янгер
- Сценарист
Анджело
Пиццо
- БКПродюсер
Брюс
Коэн
- ДГПродюсер
Дэвид
Гир
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- ЗСМонтажёр
Захари
Стюарт-Понтье
- ЛСОператор
Ларкин
Сайпл
- ДХКомпозитор
Джулия
Холтер