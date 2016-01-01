Пазманский дьявол
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Пазманский дьявол

Пазманский дьявол (фильм, 2016) смотреть онлайн

9.22016, Bleed for This
Драмы111 мин18+
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Сюжет

Винни Пациенца — один из самых выдающихся чемпионов по боксу. Молодой, яркий, безрассудный… Его называли Пазманским дьяволом. Его карьера была на самом пике, но страшная авария в одночасье разрушила все планы. Врачи говорили, что он больше никогда не сможет ходить. Однако Винни решил вернуться на ринг во что бы то ни стало.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пазманский дьявол»

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