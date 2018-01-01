Wink
Каменщик
Актёры и съёмочная группа фильма «Каменщик»

Актёры и съёмочная группа фильма «Каменщик»

Режиссёры

Ренни Харлин

Renny Harlin
Режиссёр

Актёры

Аарон Экхарт

Aaron Eckhart
АктёрSteve Vail
Нина Добрев

Nina Dobrev
АктрисаKate Bannon
Клифтон Коллинз мл.

Clifton Collins Jr.
АктёрVictor Radek
Тим Блейк Нельсон

Tim Blake Nelson
АктёрCIA Director O'Malley
Ильфенеш Хадера

Ilfenesh Hadera
АктрисаTye Delson
Оливер Тревена

Oliver Trevena
АктёрPatricio
Акис Сакеллариу

Akis Sakellariou
АктёрKostas Leontaris
Ори Феффер

Ori Pfeffer
АктёрDenis Stefanopoulos
Джон Т. Вудс

John T. Woods
АктёрBertok
Константин Адаев

АктёрTriton

Сценаристы

Пит Трэвис

Pete Travis
Сценарист
Ханна Виг

Hanna Weg
Сценарист

Продюсеры

Джерард Батлер

Gerard Butler
Продюсер
Джеффри Гринштейн

Jeffrey Greenstein
Продюсер
Хайди Джо Маркел

Heidi Jo Markel
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Носков

Актёр дубляжа
Моряна Анттонен-Шестакова

Актёр дубляжа
Александр Воронов

Актёр дубляжа
Александр Хорлин

Актёр дубляжа
Алия Насырова

Актриса дубляжа