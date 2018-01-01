Актёры и съёмочная группа фильма «Каменщик»
Режиссёры
Актёры
АктёрSteve Vail
Аарон ЭкхартAaron Eckhart
АктрисаKate Bannon
Нина ДобревNina Dobrev
АктёрVictor Radek
Клифтон Коллинз мл.Clifton Collins Jr.
АктёрCIA Director O'Malley
Тим Блейк НельсонTim Blake Nelson
АктрисаTye Delson
Ильфенеш ХадераIlfenesh Hadera
АктёрPatricio
Оливер ТревенаOliver Trevena
АктёрKostas Leontaris
Акис СакеллариуAkis Sakellariou
АктёрDenis Stefanopoulos
Ори ФефферOri Pfeffer
АктёрBertok
Джон Т. ВудсJohn T. Woods
АктёрTriton