8.42020, Hua Mulan
Боевики, Военные74 мин16+
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Мулан. Рождение легенды (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Легенда об отважной воительнице оживает на экране – в эпическом боевике из Китая. Девушка с поэтичным именем Хуа Мулан (цветок магнолии) характером пошла в своего отца, великого китайского воина. Она преданно любит родную страну, отличается смелостью и умением постоять за себя. Вот почему, когда на государственную границу вторгаются вооруженные захватчики, Мулан не может оставаться в стороне. Она жаждет сражаться за родину, но в Древнем Китае поле боя считается не местом для женщин. Чтобы попасть на войну, девушке приходится пойти на обман. Она надевает отцовские доспехи и выдает себя за юношу. Так начинается путь легендарной воительницы.
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Информация
СтранаКитай
КачествоFull HD
ЖанрыВоенные, Исторические, Боевики
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
4.8 IMDb