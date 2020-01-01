Мулан. Рождение легенды (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Легенда об отважной воительнице оживает на экране – в эпическом боевике из Китая. Девушка с поэтичным именем Хуа Мулан (цветок магнолии) характером пошла в своего отца, великого китайского воина. Она преданно любит родную страну, отличается смелостью и умением постоять за себя. Вот почему, когда на государственную границу вторгаются вооруженные захватчики, Мулан не может оставаться в стороне. Она жаждет сражаться за родину, но в Древнем Китае поле боя считается не местом для женщин. Чтобы попасть на войну, девушке приходится пойти на обман. Она надевает отцовские доспехи и выдает себя за юношу. Так начинается путь легендарной воительницы.



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