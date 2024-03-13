Два детектива — человек и андроид — ищут пропавшую студентку на Марсе. Философская анимационная фантастика, премьера которой состоялась на Каннском кинофестивале.



XXIII век. Человечество уже долго живет вместе с андроидами. Машины подчиняются правилам, которые не позволяют им наносить вред людям, однако существуют способы эти правила обойти. Некоторые андроиды представляют собой точные копии погибших людей, заменяющие свои прототипы в жизни. Среди них Карлос Ривера, ассистент детектива Алин Руби. Следователь с помощником прибывают на Марс, где они должны найти студентку, которая взламывала андроидов и давала им свободу. Распутывая клубок тайн, детективы понимают, что перед ними — масштабный заговор, способный навсегда изменить историю.



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