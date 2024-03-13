Марс Экспресс
Wink
Фильмы
Марс Экспресс
8.12023, Mars Express
Мультфильм, Фантастика88 мин18+
В будущем два детектива ищут пропавшую студентку, которая взламывала андроидов, давая им свободу воли

Марс Экспресс (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Два детектива — человек и андроид — ищут пропавшую студентку на Марсе. Философская анимационная фантастика, премьера которой состоялась на Каннском кинофестивале.

XXIII век. Человечество уже долго живет вместе с андроидами. Машины подчиняются правилам, которые не позволяют им наносить вред людям, однако существуют способы эти правила обойти. Некоторые андроиды представляют собой точные копии погибших людей, заменяющие свои прототипы в жизни. Среди них Карлос Ривера, ассистент детектива Алин Руби. Следователь с помощником прибывают на Марс, где они должны найти студентку, которая взламывала андроидов и давала им свободу. Распутывая клубок тайн, детективы понимают, что перед ними — масштабный заговор, способный навсегда изменить историю.

Полное неожиданных поворотов расследование ждет вас в «Марс Экспресс» — мультфильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.

Страна
Франция
Жанр
Фантастика, Мультфильм, Боевик, Детектив
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Марс Экспресс»