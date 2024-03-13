Марс Экспресс (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Два детектива — человек и андроид — ищут пропавшую студентку на Марсе. Философская анимационная фантастика, премьера которой состоялась на Каннском кинофестивале.
XXIII век. Человечество уже долго живет вместе с андроидами. Машины подчиняются правилам, которые не позволяют им наносить вред людям, однако существуют способы эти правила обойти. Некоторые андроиды представляют собой точные копии погибших людей, заменяющие свои прототипы в жизни. Среди них Карлос Ривера, ассистент детектива Алин Руби. Следователь с помощником прибывают на Марс, где они должны найти студентку, которая взламывала андроидов и давала им свободу. Распутывая клубок тайн, детективы понимают, что перед ними — масштабный заговор, способный навсегда изменить историю.
Полное неожиданных поворотов расследование ждет вас в «Марс Экспресс» — мультфильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.
СтранаФранция
ЖанрФантастика, Мультфильм, Боевик, Детектив
КачествоFull HD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
- ЖПРежиссёр
Жереми
Перен
- Актриса
Леа
Дрюкер
- ДНАктёр
Дэниэл
Нджо Лобе
- МААктёр
Матьё
Амальрик
- МБАктриса
Мари
Буве
- СШАктёр
Себастьян
Шассань
- МКАктриса
Марта
Келлер
- ЖДАктриса
Женевьева
Доан
- ТРАктёр
Тома
Родити
- ТЖАктёр
Тьерри
Жан
- СФАктёр
Серж
Фалю
- ЖПСценарист
Жереми
Перен
- ЛССценарист
Лоран
Сарфати
- ГБПродюсер
Гаэль
Бэссиер
- ДКПродюсер
Дидье
Крест
- ФЭПродюсер
Франк
Экинджи
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- АСАктёр дубляжа
Александр
Скиданов
- ТШАктриса дубляжа
Татьяна
Шамарина
- НЖАктёр дубляжа
Никита
Жбанов