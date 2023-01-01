Космос. Смерть. Роботы (фильм, 2023) смотреть онлайн

Пять фантастических историй о том, как человеческие характеры проявляют себя в необычных обстоятельствах. Завязка каждого сюжета непременно создает интригу. Недалеко от дома лесного рейнджера терпит крушение советский космический корабль, на борту которого есть прибор для связи с экипажем в прошлом. Двое пилотов в криокапсулах оказываются в открытом космосе и пытаются вернуться на борт своего шаттла, где их ждет сюрприз. Искуственный интеллект, управляющий космическим кораблем, дает сбой и вступает в противостояние с астронавтом. Две девушки ищут припасы в мире, заполненном кровожадными существами. В недалеком будущем люди спасаются от мрачной обыденности в виртуальных играх, однако притягательный мир острых ощущений хранит страшную тайну... Захватывающие сюжеты о людях и технологиях в новом фантастическом альманахе — фильм «Космос. Смерть. Роботы» 2023 смотреть онлайн можно на Wink!



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