Космос. Смерть. Роботы
Wink
Фильмы
Космос. Смерть. Роботы
5.92023, Cosmic Chaos
Фантастика, Триллер83 мин16+
Фантастический альманах короткометражных фильмов

Космос. Смерть. Роботы (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Пять фантастических историй о том, как человеческие характеры проявляют себя в необычных обстоятельствах. Завязка каждого сюжета непременно создает интригу. Недалеко от дома лесного рейнджера терпит крушение советский космический корабль, на борту которого есть прибор для связи с экипажем в прошлом. Двое пилотов в криокапсулах оказываются в открытом космосе и пытаются вернуться на борт своего шаттла, где их ждет сюрприз. Искуственный интеллект, управляющий космическим кораблем, дает сбой и вступает в противостояние с астронавтом. Две девушки ищут припасы в мире, заполненном кровожадными существами. В недалеком будущем люди спасаются от мрачной обыденности в виртуальных играх, однако притягательный мир острых ощущений хранит страшную тайну... Захватывающие сюжеты о людях и технологиях в новом фантастическом альманахе — фильм «Космос. Смерть. Роботы» 2023 смотреть онлайн можно на Wink!

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Страна
Канада, США, Великобритания
Жанр
Фантастика, Триллер
Качество
Full HD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Космос. Смерть. Роботы»