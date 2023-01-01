Космос. Смерть. Роботы (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Пять фантастических историй о том, как человеческие характеры проявляют себя в необычных обстоятельствах. Завязка каждого сюжета непременно создает интригу. Недалеко от дома лесного рейнджера терпит крушение советский космический корабль, на борту которого есть прибор для связи с экипажем в прошлом. Двое пилотов в криокапсулах оказываются в открытом космосе и пытаются вернуться на борт своего шаттла, где их ждет сюрприз. Искуственный интеллект, управляющий космическим кораблем, дает сбой и вступает в противостояние с астронавтом. Две девушки ищут припасы в мире, заполненном кровожадными существами. В недалеком будущем люди спасаются от мрачной обыденности в виртуальных играх, однако притягательный мир острых ощущений хранит страшную тайну... Захватывающие сюжеты о людях и технологиях в новом фантастическом альманахе — фильм «Космос. Смерть. Роботы» 2023 смотреть онлайн можно на Wink!
Космос смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаКанада, США, Великобритания
ЖанрФантастика, Триллер
КачествоFull HD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
- ИСРежиссёр
Иван
Степанов
- ННРежиссёр
Нгуйен-Ан
Нгуйен
- КГАктёр
Кен
Годмир
- ДХАктёр
Даррен
Хопвуд
- ДГАктриса
Джинэнн
Гуссен
- ПСАктёр
Питер
Синкода
- КДАктриса
Кэролайн
Деверне
- КБАктёр
Кертис
Берчхольт
- КЧАктриса
Криста
Чендли
- ДВАктёр
Дэниэл
Ван Томас
- ПСАктёр
Пол
Статман
- ГБАктёр
Гленн
Багвелл
- БМСценарист
Билл
Молдт
- ИССценарист
Иван
Степанов
- НБСценарист
Никола
Бийон
- ННПродюсер
Нгуйен-Ан
Нгуйен
- ДГПродюсер
Джинэнн
Гуссен
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куприянов
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- ВЗАктриса дубляжа
Василисса
Зайцева
- АШМонтажёр
Александр
Шарп
- БМОператор
Билл
Молдт
- СШКомпозитор
Стив
Шилтц
- МЛКомпозитор
Мэтью
Лафонтейн