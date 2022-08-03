Не выходи из круга (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Семейный поход Грега и его маленькой дочери Саманты едва не становится смертельным, когда на них нападает медведь. Героям удается чудом спастись из лап хищника, благодаря помощи людей из общины под названием «Круг». Только вот чем дольше Грег и Сэм находятся со своими спасителями, тем больше странностей в их поведении замечают. Похоже, члены «Круга» поклоняются демону и практикуют каннибализм. Удастся ли Саманте и еe отцу уйти из общины живыми?
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
3.6 IMDb
- БКАктёр
Бен
Коттон
- ММАктёр
Мэттью
Маккоулл
- ДЛАктриса
Джордана
Ларги
- ХДАктриса
Хилари
Джардин
- ТДАктриса
Тейлор
Дайян Робинсон
- АБАктриса
Андреа
Брукс
- МБАктёр
Мэтт
Беллефло
- МРАктёр
Майкл
Роджерс
- ХДАктриса
Хезер
Дорксен
- СБАктриса
Синди
Басби
- ЭФПродюсер
Эндрю
Френсис
- МХПродюсер
Майкл
Хазен
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- АЕАктриса дубляжа
Алиса
Ефименко
- АПХудожник
Ариана
Прис
- СБОператор
Стирлинг
Бэнкрофт