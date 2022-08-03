Не выходи из круга (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Семейный поход Грега и его маленькой дочери Саманты едва не становится смертельным, когда на них нападает медведь. Героям удается чудом спастись из лап хищника, благодаря помощи людей из общины под названием «Круг». Только вот чем дольше Грег и Сэм находятся со своими спасителями, тем больше странностей в их поведении замечают. Похоже, члены «Круга» поклоняются демону и практикуют каннибализм. Удастся ли Саманте и еe отцу уйти из общины живыми?

