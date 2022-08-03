Не выходи из круга
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Не выходи из круга
6.12020, Welcome to the Circle
Ужасы88 мин18+

Не выходи из круга (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Семейный поход Грега и его маленькой дочери Саманты едва не становится смертельным, когда на них нападает медведь. Героям удается чудом спастись из лап хищника, благодаря помощи людей из общины под названием «Круг». Только вот чем дольше Грег и Сэм находятся со своими спасителями, тем больше странностей в их поведении замечают. Похоже, члены «Круга» поклоняются демону и практикуют каннибализм. Удастся ли Саманте и еe отцу уйти из общины живыми?

Страна
Канада
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
3.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Не выходи из круга»