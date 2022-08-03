Бум (фильм, 1980) смотреть онлайн

Французская подростковая комедия о школьнице, познающей новые грани жизни. Дебютная роль Софи Марсо. 13-летняя Вик с родителями только недавно перебралась в Париж, где теперь будет учиться в престижном лицее. Она быстро находит новую подругу, одноклассницу Пенелопу, которая подталкивает ее к исследованию романтических отношений. Чтобы провести время с понравившимися мальчиками, девушки собираются на большую вечеринку. Вот только родители Вик, Франсуа и Франсуаза, запрещают дочери почти все, несмотря на то, что сами проходят через кризис брака. К счастью, на помощь Вик приходит прабабушка Пупетта. Хотите узнать, что ждет Вик на вечеринке и как изменится жизнь девушки? Смотреть фильм «Бум» 1980 года онлайн можно в хорошем качестве на Wink!

