Бум (фильм, 1980) смотреть онлайн
О фильме
Французская подростковая комедия о школьнице, познающей новые грани жизни. Дебютная роль Софи Марсо. 13-летняя Вик с родителями только недавно перебралась в Париж, где теперь будет учиться в престижном лицее. Она быстро находит новую подругу, одноклассницу Пенелопу, которая подталкивает ее к исследованию романтических отношений. Чтобы провести время с понравившимися мальчиками, девушки собираются на большую вечеринку. Вот только родители Вик, Франсуа и Франсуаза, запрещают дочери почти все, несмотря на то, что сами проходят через кризис брака. К счастью, на помощь Вик приходит прабабушка Пупетта. Хотите узнать, что ждет Вик на вечеринке и как изменится жизнь девушки? Смотреть фильм «Бум» 1980 года онлайн можно в хорошем качестве на Wink!
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
6.7 IMDb
- КПРежиссёр
Клод
Пиното
- КБАктёр
Клод
Брассёр
- БФАктриса
Брижит
Фоссе
- Актриса
Софи
Марсо
- ДГАктриса
Дениз
Грей
- ЖДАктёр
Жан-Мишель
Дюпуа
- ДЛАктриса
Доминик
Лаванан
- БЖАктёр
Бернар
Жиродо
- ЖААктёр
Жак
Ардуэн
- ДБАктриса
Дьян
Беллего
- Актёр
Ришар
Боринже
- ДТСценарист
Даниель
Томпсон
- КПСценарист
Клод
Пиното
- МДПродюсер
Марсель
Дассо
- АППродюсер
Ален
Пуаре
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Гаспарова
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- МГАктриса дубляжа
Марина
Гаврилко
- ИСАктриса дубляжа
Ирина
Савина
- МЙМонтажёр
Мари-Жозеф
Йойотт
- ЭСОператор
Эдмон
Сешан
- ВККомпозитор
Владимир
Косма