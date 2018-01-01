Wink
Фильмы
Призрачный гонщик 2
Актёры и съёмочная группа фильма «Призрачный гонщик 2»

Актёры и съёмочная группа фильма «Призрачный гонщик 2»

Режиссёры

Марк Невелдайн

Марк Невелдайн

Mark Neveldine
Режиссёр
Брайан Тейлор

Брайан Тейлор

Brian Taylor
Режиссёр

Актёры

Николас Кейдж

Николас Кейдж

Nicolas Cage
АктёрJohnny Blaze / Ghost Rider
Киран Хайндс

Киран Хайндс

Ciarán Hinds
АктёрRoarke
Виоланте Плачидо

Виоланте Плачидо

Violante Placido
АктрисаNadya
Джонни Витуорт

Джонни Витуорт

Johnny Whitworth
АктёрRay Carrigan
Фергус Риордан

Фергус Риордан

Fergus Riordan
АктёрDanny
Идрис Эльба

Идрис Эльба

Idris Elba
АктёрMoreau
Винсент Риган

Винсент Риган

Vincent Regan
АктёрToma Nikasevic
Кристофер Ламберт

Кристофер Ламберт

Christopher Lambert
АктёрMethodius
Спенсер Уайлдинг

Спенсер Уайлдинг

Spencer Wilding
АктёрGrannik
Сорин Тофан

Сорин Тофан

Sorin Tofan
АктёрKurdish

Сценаристы

Скотт М. Гимпл

Скотт М. Гимпл

Scott M. Gimple
Сценарист
Сет Хоффман

Сет Хоффман

Seth Hoffman
Сценарист
Дэвид С. Гойер

Дэвид С. Гойер

David S. Goyer
Сценарист

Продюсеры

Ашок Амритрадж

Ашок Амритрадж

Ashok Amritraj
Продюсер
Ари Арад

Ари Арад

Ari Arad
Продюсер
Ави Арад

Ави Арад

Avi Arad
Продюсер
Майкл Де Лука

Майкл Де Лука

Michael De Luca
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Рахленко

Александр Рахленко

Актёр дубляжа
Тимофей Спивак

Тимофей Спивак

Актёр дубляжа
Татьяна Шитова

Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Александр Гаврилин

Александр Гаврилин

Актёр дубляжа
Иван Дахненко

Иван Дахненко

Актёр дубляжа

Художники

Сербан Порупко

Сербан Порупко

Serban Porupca
Художник
Бояна Никитович

Бояна Никитович

Bojana Nikitovic
Художница
Доминик Кэйпон

Доминик Кэйпон

Dominic Capon
Художник

Операторы

Брэндон Трост

Брэндон Трост

Brandon Trost
Оператор

Композиторы

Дэвид Сарди

Дэвид Сарди

David Sardy
Композитор