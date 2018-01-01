WinkФильмыПризрачный гонщик 2Актёры и съёмочная группа фильма «Призрачный гонщик 2»
Актёры и съёмочная группа фильма «Призрачный гонщик 2»
Актёры
АктёрJohnny Blaze / Ghost Rider
Николас КейджNicolas Cage
АктёрRoarke
Киран ХайндсCiarán Hinds
АктрисаNadya
Виоланте ПлачидоViolante Placido
АктёрRay Carrigan
Джонни ВитуортJohnny Whitworth
АктёрDanny
Фергус РиорданFergus Riordan
АктёрMoreau
Идрис ЭльбаIdris Elba
АктёрToma Nikasevic
Винсент РиганVincent Regan
АктёрMethodius
Кристофер ЛамбертChristopher Lambert
АктёрGrannik
Спенсер УайлдингSpencer Wilding
АктёрKurdish