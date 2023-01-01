Профессионал (Фильм 2024 год) смотреть онлайн
Сюжет
Криминальный боевик про стареющего гангстера, который пытается распрощаться с преступным миром. «Профессионал», фильм 2024 года, можно будет посмотреть по подписке на Wink. В главной роли звезда боевиков Лиам Нисон.
Стареющий гангстер давно мучается от головных болей и обращается к врачу. Ему сообщают не очень приятные новости, которые заставляют его пересмотреть свои планы на жизнь. Легендарный киллер решает покинуть мир криминала, начать жить спокойно и попытаться наладить почти разрушенные отношения с дочерью и внуком. Однако боссы мафии и его бывшие партнеры не хотят расставаться с таким профессионалом своего дела, поэтому они втягивают его в новую преступную аферу.
Удастся ли легендарному киллеру расстаться с криминальным прошлым и пожить обычной жизнью? Узнаете в новом боевике с Лиамом Нисоном — смотреть фильм «Профессионал» 2024 года можно в хорошем качестве на видеосервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- ХПРежиссёр
Ханс
Петтер Муланд
- Актёр
Лиам
Нисон
- РПАктёр
Рон
Перлман
- ДДАктёр
Дэниэл
Димер
- ЙРАктриса
Йолонда
Росс
- ДДАктёр
Джош
Дреннен
- РХАктёр
Райан
Хомчик
- ЛПАктёр
Левон
Панек
- БСАктёр
Брюс
Соскья
- МДАктёр
Мэттью
Деламейтер
- ТКАктёр
Том
Кемп
- ТГСценарист
Тони
Гэйтон
- МБПродюсер
Майкл
Бесман
- Продюсер
Роджер
Бирнбаум
- ДЙМонтажёр
Дино
Йонсетер
- КККомпозитор
Каспар
Каа