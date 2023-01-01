Профессионал
Wink
Фильмы
Профессионал
7.62023, Absolution
Боевики, Триллеры107 мин18+
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Профессионал (Фильм 2024 год) смотреть онлайн

Сюжет

Криминальный боевик про стареющего гангстера, который пытается распрощаться с преступным миром. «Профессионал», фильм 2024 года, можно будет посмотреть по подписке на Wink. В главной роли звезда боевиков Лиам Нисон.

Стареющий гангстер давно мучается от головных болей и обращается к врачу. Ему сообщают не очень приятные новости, которые заставляют его пересмотреть свои планы на жизнь. Легендарный киллер решает покинуть мир криминала, начать жить спокойно и попытаться наладить почти разрушенные отношения с дочерью и внуком. Однако боссы мафии и его бывшие партнеры не хотят расставаться с таким профессионалом своего дела, поэтому они втягивают его в новую преступную аферу.

Удастся ли легендарному киллеру расстаться с криминальным прошлым и пожить обычной жизнью? Узнаете в новом боевике с Лиамом Нисоном — смотреть фильм «Профессионал» 2024 года можно в хорошем качестве на видеосервисе Wink.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Криминал, Детективы, Триллеры

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