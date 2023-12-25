Призраки в Коннектикуте (фильм, 2009) смотреть онлайн
О фильме
Семья из нескольких человек вынуждена переехать в новый дом ближе к клинике, где их сын Мэтт лечится от рака. И без того испытывающие финансовое и моральное напряжение они обнаруживают, что дом хранит мрачные тайны. Одно из побочный явлений терапии - способность больного видеть странные вещи, но Мэтт не только видит призраков, но и начинает странно себя вести.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ПКРежиссёр
Питер
Корнвэлл
- КГАктёр
Кайл
Галлнер
- ВМАктриса
Вирджиния
Мэдсен
- Актриса
Аманда
Крю
- Актёр
Элиас
Котеас
- Актёр
Мартин
Донован
- СНАктриса
Софи
Найт
- ТВАктёр
Тай
Вуд
- ЭДАктёр
Эрик
Дж. Берг
- ДБАктёр
Джон
Блютнер
- ДБАктёр
Д.В.
Браун
- АССценарист
Адам
Саймон
- Продюсер
Пол
Брукс
- ДФПродюсер
Дэниэл
Фаррандс
- БКПродюсер
Брэд
Кэссел
- Актёр дубляжа
Филипп
Бледный
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- ДКАктёр дубляжа
Дмитрий
Курта
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ТЭМонтажёр
Том
Элкинс