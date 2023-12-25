Семья из нескольких человек вынуждена переехать в новый дом ближе к клинике, где их сын Мэтт лечится от рака. И без того испытывающие финансовое и моральное напряжение они обнаруживают, что дом хранит мрачные тайны. Одно из побочный явлений терапии - способность больного видеть странные вещи, но Мэтт не только видит призраков, но и начинает странно себя вести.

