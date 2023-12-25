Призраки в Коннектикуте
Wink
Фильмы
Призраки в Коннектикуте
8.52009, The Haunting in Connecticut
Ужасы98 мин18+

Призраки в Коннектикуте (фильм, 2009) смотреть онлайн

О фильме

Семья из нескольких человек вынуждена переехать в новый дом ближе к клинике, где их сын Мэтт лечится от рака. И без того испытывающие финансовое и моральное напряжение они обнаруживают, что дом хранит мрачные тайны. Одно из побочный явлений терапии - способность больного видеть странные вещи, но Мэтт не только видит призраков, но и начинает странно себя вести.

Страна
США, Канада
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Призраки в Коннектикуте»