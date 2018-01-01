Биография

Рита Ора — певица, актриса. Родилась в Приштине, Югославия, 26 ноября 1990 года. Рита Сахатчу Ора — так звучит полное имя знаменитости — с юных лет увлекалась пением, часто выступала на различных мероприятиях, где на сцену с песней мог выйти любой желающий. Посещала юношескую театральную школу. Прошла отбор в программу «Евровидение: Вашей стране нужны Вы», победитель которого мог представить Великобританию на «Евровидении 2009». Спустя некоторое время Ора покинула проект. Успех пришел к исполнительнице в 2012-м: в тот год четыре ее сингла попали на вершины британских хит-парадов, а следом вышел дебютный альбом ORA, который получил три номинации престижной музыкальной премии MTV Europe Music Awards. Была ведущей шоу «Топ-модель по-американски». В качестве дизайнера Ора сотрудничала с компаниями Adidas Originals, Tezenis, Escada. Регулярно снимается в рекламе различных крупных брендов. Впервые в кино Рита Ора снялась еще подростком в драме «Спивс» и сериале «Судебное дело». На сегодня в биографии звезды роли в таких картинах, как «Левша», «Империя», «Наследники: Возвышение Ред», «Покемон. Детектив Пикачу», «Пятьдесят оттенков серого» и других. Голосом Риты говорит медведица в мультфильме «Кунг-фу Панда: Рыцарь дракона». В боевике «Афера Оливера Твиста» Ора не только сыграла одну из ролей, но и выступила в качестве исполнительного продюсера.