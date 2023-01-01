Биография

Джон Бернард – продюсер. Британец по рождению, основную деятельность ведет во Франции и Монако. Работу в кинематографе начинал в 1985-м как менеджер по подбору места съемок. В конце 80-х пробовал себя в режиссуре, выполняя обязанности первого помощника режиссера. В 1987-м снял хоррор The Stay Awake о призраке, донимающем группу школьниц и их учительницу в стенах старой школы. Фильм Бернарда оказался насквозь вторичным и не стал событием в мире ужастиков. Является основателем и генеральным директором двух компаний, базирующихся в Париже и Монте-Карло. Продюсированием занимается с конца 90-х. Был менеджером по производству на съемках фильма 1993 года «Маленький Будда». Еще до основания собственной компании получил опыт продюсирования триллера 1997 года «Охота на носорога». На съемках эротической драмы 2003 года «Мечтатели» (режиссер Б. Бертолуччи) работал сопродюсером. Занимался визуальными эффектами для ленты 2018 года «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». В активе продюсера - десятки первоклассных фильмов и сериалов, в том числе несколько эпизодов «Секса в большом городе», боевик «Ультиматум Борна», военная драма «Дюнкерк».