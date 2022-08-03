Любовь на троих
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Любовь на троих

Любовь на троих (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.62019, Endings, Beginnings
Мелодрама105 мин18+
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О фильме

Шейлин Вудли, Себастиан Стэн и Джейми Дорнан разыгрывают любовный треугольник в эстетской мелодраме режиссера «Равных» Дрейка Доримуса. Художница Дафна рассталась с парнем, уволилась с работы и переехала к своей сестре Билли в ее дом с бассейном. Дафна пообещала себе ни с кем не встречаться ближайшие полгода и посвятить это время саморазвитию, но однажды на вечеринке она встречает сразу двух мужчин: писателя Джека и «плохого парня» Фрэнка. Ей интересны оба, и Дафна не может решить, кто ей нравится больше. Последнее, чего она хочет — обманывать кого-то из них. Вскоре становится ясно, что Джек и Фрэнк знают друг друга. Сумеет ли Дафна сделать выбор, пока не стало слишком поздно, расскажет фильм «Любовь на троих» (2019) — смотреть его онлайн в хороше качестве можно на Wink.

Страна
Южная Корея, США
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь на троих»