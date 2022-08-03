Любовь на троих (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Шейлин Вудли, Себастиан Стэн и Джейми Дорнан разыгрывают любовный треугольник в эстетской мелодраме режиссера «Равных» Дрейка Доримуса. Художница Дафна рассталась с парнем, уволилась с работы и переехала к своей сестре Билли в ее дом с бассейном. Дафна пообещала себе ни с кем не встречаться ближайшие полгода и посвятить это время саморазвитию, но однажды на вечеринке она встречает сразу двух мужчин: писателя Джека и «плохого парня» Фрэнка. Ей интересны оба, и Дафна не может решить, кто ей нравится больше. Последнее, чего она хочет — обманывать кого-то из них. Вскоре становится ясно, что Джек и Фрэнк знают друг друга. Сумеет ли Дафна сделать выбор, пока не стало слишком поздно, расскажет фильм «Любовь на троих» (2019) — смотреть его онлайн в хороше качестве можно на Wink.
СтранаЮжная Корея, США
ЖанрМелодрама
КачествоSD
Время105 мин / 01:45
Рейтинг
- ДДРежиссёр
Дрейк
Доримус
- Актриса
Шейлин
Вудли
- ДДАктёр
Джейми
Дорнан
- ССАктёр
Себастиан
Стэн
- Актёр
Мэттью
Грей Гублер
- Актриса
Линдсей
Слоун
- ШААктёр
Шамир
Андерсон
- ШКАктриса
Шерри
Кола
- УМАктриса
Уэнди
Мэлик
- Актриса
Кира
Седжвик
- ДЛАктриса
Дженис
ЛиЭнн Браун
- ДДСценарист
Дрейк
Доримус
- ДДПродюсер
Дрейк
Доримус
- ЧТПродюсер
Чон
Тхэ-сон
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- ЮЯАктриса дубляжа
Юлия
Яблонская
- ЭСХудожница
Эрин
Сигал