Биография

Люси Фишер – продюсер, родилась 2 октября 1949 года. Фильмография насчитывает более 25 полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными проектами стали фильмы «Мемуары гейши», «Великий Гэтсби», «Самый пьяный округ в мире», «Дивергент». В 1971 году окончила Гарвардский Университет. Свою кинокарьеру начала с работы сценарного редактора, сотрудничала с MGM. В разное время занимала руководящие посты в нескольких крупных киностудиях, среди которых 20th Century Fox, Warner Brothers и др. Вместе со своим супругом работала в кинокомпании Red Wagon Entertainment. Вместе они спродюсировали несколько анимационных фильмов, среди которых «Питер Пэн», «Стюарт Литтл 2». Одним из наиболее успешных фильмов Люси Фишер стала мелодрама «Мемуары гейши» (2005). В 2012 году продюсировала криминальную драму «Самый пьяный округ в мире». Фильм был номинирован на Золотую пальмовую ветвь. В 2013 году на экраны вышел еще один продюсерский проект Люси Фишер, экранизация романа Фицджеральда с Леонардо Дикаприо в главной роли «Великий Гэтсби». Спустя год продюсер выпустила первую часть фантастического боевика «Дивергент». В скором будущем должна выйти четвертая часть кино тетралогии.