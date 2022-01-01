Горячий отпуск (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Трагикомедия о поездке к морю, которая может закончиться апокалипсисом. Адаптация романа Маргерит Дюрас «Лошадки Тарквинии», ставшая полнометражным режиссерским дебютом актера Матьё Розе. Однажды палящим летом компания друзей приехала на отдых в деревушку, где они стали частыми гостями. Их быстро одолевает скука, которую они пытаются заесть вкусной пищей и залить алкоголем. Им совершенно наплевать, что на горе неподалеку бушует пожар. Но на этот раз с моря прибывает загадочный человек на золотой яхте, который нарушает установившееся было равновесие их существования. онлайн фильм 2022 года «Горячий отпуск»
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Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.1 IMDb
- МРРежиссёр
Ма�тьё
Розе
- Актриса
Валери
Донзелли
- ЯШАктёр
Янник
Шуара
- НЛАктёр
Нуну
Лопеш
- ТШАктёр
Томас
Шимека
- МСАктриса
Майя
Санса
- ФЛАктриса
Флоранс
Луаре
- ООАктёр
Одилон
Обер Шуара
- АКАктёр
Антуан
Козан
- РТАктриса
Роз
Тимбер
- АБАктёр
Адам
Бесса
- МДСценарист
Маргерит
Дюрас
- МРСценарист
Матьё
Розе
- РБПродюсер
Рафаэль
Бердюго
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ЛБАктриса дубляжа
Лариса
Брохман
- ЭМХудожница
Элизабет
Меху