Горячий отпуск
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Горячий отпуск
6.42022, Azuro
Драмы, Комедии100 мин18+

Горячий отпуск (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Трагикомедия о поездке к морю, которая может закончиться апокалипсисом. Адаптация романа Маргерит Дюрас «Лошадки Тарквинии», ставшая полнометражным режиссерским дебютом актера Матьё Розе. Однажды палящим летом компания друзей приехала на отдых в деревушку, где они стали частыми гостями. Их быстро одолевает скука, которую они пытаются заесть вкусной пищей и залить алкоголем. Им совершенно наплевать, что на горе неподалеку бушует пожар. Но на этот раз с моря прибывает загадочный человек на золотой яхте, который нарушает установившееся было равновесие их существования. онлайн фильм 2022 года «Горячий отпуск»

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Информация

Страна
Франция
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Горячий отпуск»

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