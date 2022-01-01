Горячий отпуск (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Трагикомедия о поездке к морю, которая может закончиться апокалипсисом. Адаптация романа Маргерит Дюрас «Лошадки Тарквинии», ставшая полнометражным режиссерским дебютом актера Матьё Розе. Однажды палящим летом компания друзей приехала на отдых в деревушку, где они стали частыми гостями. Их быстро одолевает скука, которую они пытаются заесть вкусной пищей и залить алкоголем. Им совершенно наплевать, что на горе неподалеку бушует пожар. Но на этот раз с моря прибывает загадочный человек на золотой яхте, который нарушает установившееся было равновесие их существования. онлайн фильм 2022 года «Горячий отпуск»



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