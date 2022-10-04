Преступления будущего (фильм, 2022) смотреть онлайн

Преступления будущего
Преступления будущего
4.22022, Crimes of the Future
Фантастика, Триллер102 мин18+
Леа Сейду, Кристен Стюарт и Вигго Мортенсен в новом триллере маэстро боди-хоррора Дэвида Кроненберга, режиссера «Мухи» и «Экзистенции». Человечество вступило в новую эру эволюции. Люди забыли, что такое инфекции и боль. Хирургические операции стали искусством, артисты используют их как часть перформанса. Среди них – Сол Тенсер, тело которого регулярно порождает «лишние» органы. Его сценическая партнерша Каприс наносит на такие новообразования татуировки и вырезает их на потеху публике. Однажды Сол и Каприс привлекают внимание правительственных структур, которые стремятся контролировать эволюцию – в том числе и новые органы.

Страна
Канада, Великобритания, Греция
Жанр
Фантастика, Триллер
Качество
Full HD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Преступления будущего»