Преступления будущего (фильм, 2022) смотреть онлайн

4.22022, Crimes of the Future
Фантастика, Триллер102 мин18+
О фильме
Леа Сейду, Кристен Стюарт и Вигго Мортенсен в новом триллере маэстро боди-хоррора Дэвида Кроненберга, режиссера «Мухи» и «Экзистенции». Человечество вступило в новую эру эволюции. Люди забыли, что такое инфекции и боль. Хирургические операции стали искусством, артисты используют их как часть перформанса. Среди них – Сол Тенсер, тело которого регулярно порождает «лишние» органы. Его сценическая партнерша Каприс наносит на такие новообразования татуировки и вырезает их на потеху публике. Однажды Сол и Каприс привлекают внимание правительственных структур, которые стремятся контролировать эволюцию – в том числе и новые органы.
СтранаКанада, Великобритания, Греция
ЖанрФантастика, Триллер
КачествоFull HD
Время102 мин / 01:42
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ДКРежиссёр
Дэвид
Кроненберг
- Актёр
Вигго
Мортенсен
- Актриса
Леа
Сейду
- Актриса
Кристен
Стюарт
- ССАктёр
Созос
Сотирис
- ЛКАктриса
Лихи
Корновски
- Актёр
Скотт
Спидман
- Актёр
Дон
Маккеллар
- НЛАктриса
Надя
Литц
- ТБАктриса
Таная
Битти
- МВАктёр
Михалис
Валашоглу
- ДКСценарист
Дэвид
Кроненберг
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- ЕЖАктёр дубляжа
Егор
Жирнов
- Композитор
Говард
Шор