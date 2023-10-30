30 ночей с бывшей (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Финансист соглашается помочь бывшей жене, поселив ее в своем доме на месяц. Аргентинская комедия о трудностях семейных отношений. Турбо работает в успешной финансовой компании — он разъезжает на дорогом BMW, живет в шикарном районе в просторной квартире и ни в чем не нуждается. Несколько лет назад он расстался с женой Лалой, не выдержав особенностей ее ментального здоровья. С тех пор она живет в психиатрической клинике, но теперь ей пора возвращаться в общество. Психотерапевтка предлагает Лале пожить месяц у бывшего мужа, чтобы адаптироваться к жизни за пределами клиники. Турбо не в восторге от такого предложения, но поддается на уговоры дочери. Однако появление в доме Лалы не сулит ничего хорошего. Наблюдайте за необычным воссоединением в ромкоме «30 ночей с бывшей» — фильм 2022 года смотреть онлайн можно на Wink.
Рейтинг
- АСРежиссёр
Адриан
Суар
- АСАктёр
Адриан
Суар
- ПГАктриса
Пилар
Гамбоа
- РЭАктриса
Росио
Эрнандес
- ФСАктёр
Фернандо
Странео
- ХСАктёр
Хорхе
Суарес
- ЭКАктриса
Элиза
Каррикахо
- ЭОАктриса
Эльвира
Онетто
- МКАктёр
Мартин
Кампилонго
- ВВАктёр
Валентин
Вейн
- ТКАктёр
Тото
Кастиньерас
- АССценарист
Адриан
Суар
- ХППродюсер
Хуан
Пабло Галли
- ХВПродюсер
Хуан
Вера
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АГАктриса дубляжа
Анна
Горкина
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- АМАктёр дубляжа
Артем
Маликов