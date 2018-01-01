Wink
30 ночей с бывшей
Актёры и съёмочная группа фильма «30 ночей с бывшей»

Режиссёры

Адриан Суар

Adrián Suar
Режиссёр

Актёры

Адриан Суар

Adrián Suar
АктёрTurbo
Пилар Гамбоа

Pilar Gamboa
АктрисаLoba
Росио Эрнандес

Rochi Hernández
АктрисаEma (в титрах: Rocío Hernández)
Фернандо Странео

Pichu Straneo
АктёрElías
Хорхе Суарес

Jorge Suárez
АктёрEsteban
Элиза Каррикахо

Elisa Carricajo
АктрисаAdriana
Эльвира Онетто

Elvira Onetto
АктрисаLiliana
Мартин Кампилонго

Campi
АктёрJuancho
Валентин Вейн

Valentín Wein
АктёрPájaro
Тото Кастиньерас

Toto Castiñeiras
АктёрPelado

Сценаристы

Адриан Суар

Adrián Suar
Сценарист

Продюсеры

Хуан Пабло Галли

Juan Pablo Galli
Продюсер
Хуан Вера

Juan Vera
Продюсер

Актёры дубляжа

Дмитрий Поляновский

Актёр дубляжа
Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Анна Горкина

Актриса дубляжа
Александр Коврижных

Актёр дубляжа
Артем Маликов

Актёр дубляжа