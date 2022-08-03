Десять тысяч святых
Десять тысяч святых

Десять тысяч святых (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

7.82015, 10,000 Saints
Драма, Комедия102 мин18+

О фильме

Джуд - подросток, который пытается восстановить отношения с отцом в 1987 году на Манхэттене. Когда друг Джуда, Тедди, умирает от передозировки наркотиков, Джуд узнает, что Элиза, подруга Тедди, беременна ребенком Тедди. Джуд и его отец стараются помочь девушке повзрослеть и справиться с беременностью.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Десять тысяч святых»