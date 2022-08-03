Десять тысяч святых (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
7.82015, 10,000 Saints
Драма, Комедия102 мин18+
О фильме
Джуд - подросток, который пытается восстановить отношения с отцом в 1987 году на Манхэттене. Когда друг Джуда, Тедди, умирает от передозировки наркотиков, Джуд узнает, что Элиза, подруга Тедди, беременна ребенком Тедди. Джуд и его отец стараются помочь девушке повзрослеть и справиться с беременностью.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ШСРежиссёр
Шари
Спрингер Берман
- РПРежиссёр
Роберт
Пульчини
- Актёр
Итан
Хоук
- Актёр
Эйса
Баттерфилд
- Актриса
Эмили
Мортимер
- Актриса
Джулианна
Николсон
- ЭДАктёр
Эван
Джогиа
- Актриса
Хейли
Стайнфелд
- Актёр
Эмиль
Хирш
- ГКАктёр
Генри
Келемен
- ОРАктёр
Остин
Рэмси
- ДОАктёр
Джефф
О’Доннелл
- РПСценарист
Роберт
Пульчини
- ШССценарист
Шари
Спрингер Берман
- ЭКПродюсер
Энн
Кэри
- ЭНПродюсер
Эми
Науйокас
- Продюсер
Селин
Рэттрэй
- МХАктёр дубляжа
Михаил
Хрусталёв
- ДЛАктёр дубляжа
Дмитрий
Лунёв
- АОАктриса дубляжа
Александра
Остроухова
- ЮЧАктриса дубляжа
Юлия
Черкасова
- ПКАктёр дубляжа
Пётр
Коврижных
- СЭХудожница
Суттират
Энн Ларларб
- РПМонтажёр
Роберт
Пульчини
- БКОператор
Бен
Катчинс