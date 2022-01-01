Предупреждение (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Истории нескольких людей из недалекого будущего, столкнувшихся с недостатками человеческой цивилизации. Фантастическая антология «Предупреждение» — фильм с Томасом Джейном, Алексом Петтифером и Рупертом Эвереттом в духе сериала «Черное зеркало».
Дэвид — одинокий механик, работающий на искусственном спутнике Земли. После странного инцидента он оказывается в открытом космосе без надежды на спасение. Теперь ему остается вспоминать свою жизнь и любоваться на родную планету, где живет множество людей — каждый со своей трагедией. К примеру, молодая девушка Клэр понимает, что оказалась совсем беспомощна без поддержки вышедшего из строя искусственного интеллекта. Идеальный роман Бена и Анны оказывается иллюзией, созданной компьютерным сервисом. Парень из богатой семьи, сумевшей купить себе бессмертие, сталкивается с осуждением родственников, когда приводит на ужин свою смертную девушку. Живущая в трейлере Магда соглашается поделиться своим телом с незнакомым мужчиной, чтобы он мог двое суток почувствовать себя на ее месте. Устаревший робот-компаньон смиряется с участью никому не нужного хлама.
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Рейтинг
- АПАктёр
Алекс
П�еттифер
- Актриса
Элис
Ив
- АМАктриса
Аннабель
Маллион
- Актриса
Аннабелль
Уоллис
- БСАктёр
Бенедикт
Сэмюэл
- ШЛАктриса
Шарлотта
Ле Бон
- ГМАктриса
Геранс
Марилье
- КБАктриса
Кайли
Банбери
- ПШАктёр
Патрик
Шварценеггер
- Актёр
Руперт
Эверетт
- Актёр
Томас
Джейн
- ТКАктёр
Томаш
Кот
- ТГАктриса
Тони
Гарн
- ПВАктёр
Пшемыслав
Вышиньский
- ДДАктёр
Джеймс
Д’Арси
- РМСценарист
Роб
Микаэльсон
- ДКСценарист
Джейсон
Кэй
- СЛПродюсер
Сибилл
Луи Эппич
- ЗТПродюсер
Закари
Тай Брайан
- НДПродюсер
Наталья
Доморацкая
- СДПродюсер
Станислав
Дзедзиц
- ДЭПродюсер
Деррик
Эппич
- ДГПродюсер
Джеймс
Ганзалик
- КЛХудожница
Катажина
Левинска
- НХМонтажёр
Никодем
Хабёр
- КММонтажёр
Кэм
Маклохлин
- ЯКОператор
Якуб
Кийовски
- ГТКомпозитор
Грегори
Трипи