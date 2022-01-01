Предупреждение (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Истории нескольких людей из недалекого будущего, столкнувшихся с недостатками человеческой цивилизации. Фантастическая антология «Предупреждение» — фильм с Томасом Джейном, Алексом Петтифером и Рупертом Эвереттом в духе сериала «Черное зеркало».



Дэвид — одинокий механик, работающий на искусственном спутнике Земли. После странного инцидента он оказывается в открытом космосе без надежды на спасение. Теперь ему остается вспоминать свою жизнь и любоваться на родную планету, где живет множество людей — каждый со своей трагедией. К примеру, молодая девушка Клэр понимает, что оказалась совсем беспомощна без поддержки вышедшего из строя искусственного интеллекта. Идеальный роман Бена и Анны оказывается иллюзией, созданной компьютерным сервисом. Парень из богатой семьи, сумевшей купить себе бессмертие, сталкивается с осуждением родственников, когда приводит на ужин свою смертную девушку. Живущая в трейлере Магда соглашается поделиться своим телом с незнакомым мужчиной, чтобы он мог двое суток почувствовать себя на ее месте. Устаревший робот-компаньон смиряется с участью никому не нужного хлама.



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