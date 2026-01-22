Кровь на границе (фильм, 2025) смотреть онлайн

Наемник, перевозящий важный груз по опасным землям, подбирает группу спутников, выживших в схватке с индейцами. «Кровь на границе» (2025) — остросюжетный вестерн с Арми Хаммером и Уильямом Х. Мэйси от сценариста «Костяного томагавка».



Меррик Бекфорд — суровый наемник, принявший задание по перевозке медикаментов через земли индейцев племени апачи. Его путь лежит в город Сан-Карлос, экстренно нуждающийся в помощи. Отправившись в путешествие, Бекфорд вскоре натыкается на группу незнакомцев: молодую женщину, ее раненого мужа и трех ковбоев, которые выжили после недавнего нападения апачей. Они присоединяются к Бекфорду, однако у них есть свои взгляды на то, что делать с его грузом. Тем временем за ними следуют индейцы, стремящиеся отомстить за смерть своего скаута.



Кто переживет эту поездку, расскажет вестерн «Кровь на границе». Фильм 2025 года вы найдете на нашем видеосервисе Wink.

