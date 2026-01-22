Кровь на границе (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Наемник, перевозящий важный груз по опасным землям, подбирает группу спутников, выживших в схватке с индейцами. «Кровь на границе» (2025) — остросюжетный вестерн с Арми Хаммером и Уильямом Х. Мэйси от сценариста «Костяного томагавка».
Меррик Бекфорд — суровый наемник, принявший задание по перевозке медикаментов через земли индейцев племени апачи. Его путь лежит в город Сан-Карлос, экстренно нуждающийся в помощи. Отправившись в путешествие, Бекфорд вскоре натыкается на группу незнакомцев: молодую женщину, ее раненого мужа и трех ковбоев, которые выжили после недавнего нападения апачей. Они присоединяются к Бекфорду, однако у них есть свои взгляды на то, что делать с его грузом. Тем временем за ними следуют индейцы, стремящиеся отомстить за смерть своего скаута.
Кто переживет эту поездку, расскажет вестерн «Кровь на границе». Фильм 2025 года вы найдете на нашем видеосервисе Wink.
- ТМРежиссёр
Трэвис
Миллс
- МКАктёр
Майлс
Клохесси
- Актёр
Арми
Хаммер
- РМАктёр
Раян
Мэссон
- Актёр
Уильям
Х. Мэйси
- Актёр
Томас
Джейн
- ИБАктёр
Илай
Браун
- ЗХАктёр
Зейн
Холц
- ЭСАктёр
Эдди
Спирс
- СКСценарист
С.
Крэйг Залер
- ЛКПродюсер
Лиллиэн
Кэмпбелл
- ДГПродюсер
Дэвид
Гульельмо
- ТМПродюсер
Трэвис
Миллс
- ДБПродюсер
Джаред
Бентли
- ДБМонтажёр
Джаред
Бентли
- МАОператор
Максим
Александр
- ШРКомпозитор
Шон
Роу