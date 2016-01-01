Крейсер (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Лето 1945 года. До конца Второй мировой оставались считанные недели… Крейсер ВМС США «Индианополис» доставил на американскую военную базу на острове Тиниан боеголовку атомной бомбы. На обратном рейде корабль был торпедирован японцами и пошел ко дну. «SOS!» капитана Маквэя не был услышан...



Крейсер смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.