Крейсер (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно
8.82016, USS Indianapolis: Men of Courage
Боевики, Исторические124 мин18+
Сюжет
Лето 1945 года. До конца Второй мировой оставались считанные недели… Крейсер ВМС США «Индианополис» доставил на американскую военную базу на острове Тиниан боеголовку атомной бомбы. На обратном рейде корабль был торпедирован японцами и пошел ко дну. «SOS!» капитана Маквэя не был услышан...
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Информация
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.3 IMDb
- МВРежиссёр
Марио
Ван Пиблз
- Актёр
Николас
Кейдж
- ТСАктёр
Том
Сайзмор
- Актёр
Томас
Джейн
- МЛАктёр
Мэтт
Лантер
- Актёр
Джеймс
Римар
- БПАктёр
Брайан
Прэсли
- ЮТАктёр
Ютака
Такэути
- ДУАктёр
Джонни
Уэктор
- АСАктёр
Адам
Скотт Миллер
- КУАктёр
Коуди
Уокер
- ККСценарист
Кэм
Кэннон
- РРСценарист
Ричард
Рионда Дель Кастро
- ККПродюсер
Кэм
Кэннон
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хошабаев
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ПОХудожник
Патрик
О’Дрисколл
- ДВХудожница
Дженнифер
Вебре
- РАМонтажёр
Роберт
А. Ферретти
- АСОператор
Анджей
Секула
- ЛЭКомпозитор
Лорен
Эйкем