Дом летающих кинжалов (фильм, 2004) смотреть онлайн
8.82004, Shi mian mai fu
Боевик, Мелодрама114 мин16+
О фильме
Фильм рассказывает о тайном агенте императорской полиции, который охотится за лидерами повстанческого движения и завоeвывает для этого доверие, по его данным, дочери лидера мятежников и сам же попадает в ловушку...
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ЧИРежиссёр
Чжан
Имоу
- ТКАктёр
Такеши
Канеширо
- Актёр
Энди
Лау
- Актриса
Чжан
Цзыи
- СДАктриса
Сун
Даньдань
- ЧХАктёр
Чжао
Хунфэй
- ЧШАктриса
Чжан
Шу
- ВЦАктёр
Ван
Цзюшэн
- ЧЧАктёр
Чжан
Чжэнъюн
- ВЮАктёр
Ван
Юнсинь
- ВБСценарист
Ван
Бинь
- ЧИСценарист
Чжан
Имоу
- УКПродюсер
Уильям
Кун
- ЧИПродюсер
Чжан
Имоу
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ОЗАктриса дубляжа
Ольга
Зверева
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- ХЧХудожник
Хань
Чжун
- ЭВХудожница
Эми
Вада
- ЧСОператор
Чжао
Сяодин
- СУКомпозитор
Сигэру
Умэбаяси