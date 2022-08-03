Навсикая из долины ветров
Wink
Фильмы
Навсикая из долины ветров
9.31984, Kaze no tani no Naushika
Аниме, Драма112 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Навсикая из долины ветров (фильм, 1984) смотреть онлайн

О фильме

Тысячу лет назад на Земле разгорелась война, почти полностью уничтожившая человеческую цивилизацию и давшая начало огромному лесу, наполненному гигантскими насекомыми и ядовитыми грибами, распространяющими смертельные для людей споры. Выжившие ютятся в городах посреди леса и воюют друг с другом за ресурсы. Навсикая, принцесса Долины Ветров, надеется научиться сосуществовать с лесом и его обитателями, но невольно оказывается втянута в конфликт между двумя государствами, грозящий новой катастрофой.

Страна
Япония
Жанр
Фантастика, Мультфильм, Драма, Фэнтези, Аниме
Качество
Full HD
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Навсикая из долины ветров»