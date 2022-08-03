9.31984, Kaze no tani no Naushika
Аниме, Драма112 мин18+
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Навсикая из долины ветров (фильм, 1984) смотреть онлайн
О фильме
Тысячу лет назад на Земле разгорелась война, почти полностью уничтожившая человеческую цивилизацию и давшая начало огромному лесу, наполненному гигантскими насекомыми и ядовитыми грибами, распространяющими смертельные для людей споры. Выжившие ютятся в городах посреди леса и воюют друг с другом за ресурсы. Навсикая, принцесса Долины Ветров, надеется научиться сосуществовать с лесом и его обитателями, но невольно оказывается втянута в конфликт между двумя государствами, грозящий новой катастрофой.
СтранаЯпония
ЖанрФантастика, Мультфильм, Драма, Фэнтези, Аниме
КачествоFull HD
Время112 мин / 01:52
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.0 IMDb
- Режиссёр
Хаяо
Миядзаки
- ССАктриса
Суми
Симамото
- МЦАктёр
Махито
Цудзимура
- ХКАктриса
Хисако
Кёда
- ГНАктёр
Горо
Ная
- ИНАктёр
Итиро
Нагаи
- КМАктёр
Кохэй
Мияути
- ДЯАктёр
Дзёдзи
Янами
- МЯАктёр
Минору
Яда
- РЁАктриса
Риоко
Ёсида
- МСАктриса
Масако
Сугая
- Сценарист
Хаяо
Миядзаки
- КИСценарист
Кадзунори
Ито
- ИТПродюсер
Исао
Такахата
- ОЗАктриса дубляжа
Ольга
Зверева
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Симанович
- ТМАктриса дубляжа
Татьяна
Манетина
- ЮМАктёр дубляжа
Юрий
Меншагин
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- МНХудожник
Мицуки
Накамура
- ДХКомпозитор
Дзё
Хисаиси