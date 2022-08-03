Тысячу лет назад на Земле разгорелась война, почти полностью уничтожившая человеческую цивилизацию и давшая начало огромному лесу, наполненному гигантскими насекомыми и ядовитыми грибами, распространяющими смертельные для людей споры. Выжившие ютятся в городах посреди леса и воюют друг с другом за ресурсы. Навсикая, принцесса Долины Ветров, надеется научиться сосуществовать с лесом и его обитателями, но невольно оказывается втянута в конфликт между двумя государствами, грозящий новой катастрофой.

