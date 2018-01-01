WinkДетямНавсикая из долины ветровАктёры и съёмочная группа фильма «Навсикая из долины ветров»
Актёры и съёмочная группа фильма «Навсикая из долины ветров»
Режиссёры
Актёры
АктрисаNausicaa (Nausicaä)
Суми СимамотоSumi Shimamoto
АктёрJihl / Muzu
Махито ЦудзимураMahito Tsujimura
АктрисаOh-Baba
Хисако КёдаHisako Kyoda
АктёрYupa
Горо НаяGoro Naya
АктёрMito
Итиро НагаиIchiro Nagai
АктёрGoru
Кохэй МияутиKohei Miyauchi
АктёрGikkuri
Дзёдзи ЯнамиJoji Yanami
АктёрNiga
Минору ЯдаMinoru Yada
АктрисаTeto / Girl C
Риоко ЁсидаRihoko Yoshida
АктрисаGirl A