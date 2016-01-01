Моя лошадь (фильм, 2016) смотреть онлайн

Талантливая наездница не теряет надежды вновь участвовать в состязаниях даже после того, как чуть не погибает в результате несчастного случая. Вдохновляющая спортивная драма «Моя лошадь» — фильм с участием Винга Рейм�за и Уильяма Шетнера, вдохновленный реальными событиями.



У Деби Уолден всегда был талант в общении с лошадьми. С самого детства она понимала, что конкур — это ее призвание. Однако у родителей Деби попросту не было денег, чтобы оплатить такое недешевое хобби. Однако Дебби упорно продолжает идти к своей мечте и устраивается работать в конюшню. Постепенно людям вокруг становится очевидно, что перед ними — настоящий талант, и Деби получает шанс поучаствовать в заветных соревнованиях. Однако в самый ответственный момент происходит несчастный случай, и Деби оказывается в больнице. Врачи говорят, что шансы снова вернуться в конный спорт минимальны, но Деби так просто не отступит.



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