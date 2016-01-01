Моя лошадь (фильм, 2016) смотреть онлайн
О фильме
Талантливая наездница не теряет надежды вновь участвовать в состязаниях даже после того, как чуть не погибает в результате несчастного случая. Вдохновляющая спортивная драма «Моя лошадь» — фильм с участием Винга Рейм�за и Уильяма Шетнера, вдохновленный реальными событиями.
У Деби Уолден всегда был талант в общении с лошадьми. С самого детства она понимала, что конкур — это ее призвание. Однако у родителей Деби попросту не было денег, чтобы оплатить такое недешевое хобби. Однако Дебби упорно продолжает идти к своей мечте и устраивается работать в конюшню. Постепенно людям вокруг становится очевидно, что перед ними — настоящий талант, и Деби получает шанс поучаствовать в заветных соревнованиях. Однако в самый ответственный момент происходит несчастный случай, и Деби оказывается в больнице. Врачи говорят, что шансы снова вернуться в конный спорт минимальны, но Деби так просто не отступит.
Справится ли она с травмой, расскажет фильм «Моя лошадь», смотреть онлайн который вы сможете на нашем видеосервисе Wink.
Моя лошадь смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ВАРежиссёр
Вик
Армстронг
- НРАктриса
Никки
Рид
- РМАктёр
Райан
Мерриман
- КТАктриса
Касси
Томсон
- Актриса
Линда
Хэмилтон
- ДРАктриса
Джорджина
Роулингс
- УШАктёр
Уильям
Шетнер
- Актёр
Винг
Реймз
- ДРАктёр
Джон
Редлингер
- РБПродюсер
Рене
Бастиан
- АФПродюсер
Адам
Фолк
- ДВПродюсер
Дайлиа
Веингорт
- ЛМПродюсер
Линда
Моран
- СОХудожник
Стефен
Олтмэн
- ШЧХудожница
Шоунелл
Черри