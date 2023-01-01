Терминатор 2: Судный день (фильм, 1991) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Фильм «Терминатор 2: Судный день» (1991) рассказывает о противостоянии будущего и настоящего, технологий и человека. Арнольд Шварценеггер в кассовом блокбастере Джеймса Кэмерона, взявшем четыре премии «Оскар».
Перепрограммированный киборг из будущего отправляется в 1995-й го�д, чтобы защитить юного Джона Коннора, будущего лидера человечества в войне против машин. Джон живет в приемной семье, а его мать Сара тем временем содержится в психиатрической клинике. Терминатору из будущего, вставшему на сторону человечества, предстоит бороться с более продвинутым и смертоносным прототипом T-1000, сделанным из жидкого металла и умеющим принимать разные обличья. Терминатор Т-800 надеется освободить Сару Коннор и предотвратить апокалипсис — день, когда машины захватят мир.
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Информация
СтранаСША, Франция
КачествоSD
ЖанрыФантастика, Боевики, Триллеры
Рейтинг
- Режиссёр
Джеймс
Кэмерон
- Актёр
Арнольд
Шварценеггер
- Актриса
Линда
Хэмилтон
- ЭФАктёр
Эдвард
Ферлонг
- Актёр
Роберт
Патрик
- ЭБАктёр
Эрл
Боэн
- ДМАктёр
Джо
Мортон
- СИАктриса
С.
Ипейта Меркерсон
- КГАктёр
Кастуло
Герра
- ДКАктёр
Дэнни
Кукси
- ДГАктриса
Дженетт
Голдстин
- Сценарист
Джеймс
Кэмерон
- УУСценарист
Уильям
Уишер мл.
- СОПродюсер
Стефани
Остин
- Продюсер
Джеймс
Кэмерон
- Продюсер
Гейл
Энн Хёрд
- Продюсер
Марио
Кассар
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- АОАктриса дубляжа
Александра
Остроухова
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актёр дубляжа
Иван
Непомнящий
- ДПХудожник
Джозеф
П. Лаки
- МСХудожница
Марлен
Стюарт
- ДМХудожник
Джон
М. Двайер
- КБМонтажёр
Конрад
Бафф IV
- ДДМонтажёр
Доди
Дорн
- МГМонтажёр
Марк
Голдблатт
- РАМонтажёр
Ричард
А. Харрис
- АГОператор
Адам
Гринберг
- БФКомпозитор
Брэд
Фидель