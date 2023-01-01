Терминатор 2: Судный день
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Терминатор 2: Судный день

Терминатор 2: Судный день (фильм, 1991) смотреть онлайн бесплатно

9.61991, Terminator 2: Judgment Day
Фантастика, Боевики147 мин18+

Сюжет

Фильм «Терминатор 2: Судный день» (1991) рассказывает о противостоянии будущего и настоящего, технологий и человека. Арнольд Шварценеггер в кассовом блокбастере Джеймса Кэмерона, взявшем четыре премии «Оскар».

Перепрограммированный киборг из будущего отправляется в 1995-й год, чтобы защитить юного Джона Коннора, будущего лидера человечества в войне против машин. Джон живет в приемной семье, а его мать Сара тем временем содержится в психиатрической клинике. Терминатору из будущего, вставшему на сторону человечества, предстоит бороться с более продвинутым и смертоносным прототипом T-1000, сделанным из жидкого металла и умеющим принимать разные обличья. Терминатор Т-800 надеется освободить Сару Коннор и предотвратить апокалипсис — день, когда машины захватят мир.

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Информация

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Терминатор 2: Судный день»

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