Терминатор 2: Судный день (фильм, 1991) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Фильм «Терминатор 2: Судный день» (1991) рассказывает о противостоянии будущего и настоящего, технологий и человека. Арнольд Шварценеггер в кассовом блокбастере Джеймса Кэмерона, взявшем четыре премии «Оскар».



Перепрограммированный киборг из будущего отправляется в 1995-й го�д, чтобы защитить юного Джона Коннора, будущего лидера человечества в войне против машин. Джон живет в приемной семье, а его мать Сара тем временем содержится в психиатрической клинике. Терминатору из будущего, вставшему на сторону человечества, предстоит бороться с более продвинутым и смертоносным прототипом T-1000, сделанным из жидкого металла и умеющим принимать разные обличья. Терминатор Т-800 надеется освободить Сару Коннор и предотвратить апокалипсис — день, когда машины захватят мир.



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