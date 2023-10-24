Остров
Wink
Фильмы
Остров
8.12023, The Island
Боевик, Триллер89 мин18+

Остров (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Боевик о полицейском, который начинает крестовый поход против криминального босса, убившего его брата.

На одном из Карибских островов практически все находится под управлением влиятельного преступника Мануэля. Пользуясь своим авторитетом и деньгами, он подмял под себя всю экономику и фактически держит мирное население в заложниках. Мануэль сотрудничает с местными бандитскими группировками и наркоторговцами, и никто не смеет ему перечить. Однажды Мануэль убивает бармена Акима только за то, что ему не понравилось, как тот его обслужил. Об этом узнает брат погибшего, детектив Марк из Лос-Анджелеса. Он отправляется на остров, чтобы понять, что произошло с Акимом, и встретиться со своим прошлым.

Марк вступает в открытое противостояние с Мануэлем, а чем оно закончится, вы узнаете, если будете смотреть фильм «Остров» онлайн на Wink.

Страна
Сент-Китс и Невис
Жанр
Боевик, Триллер
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Остров»