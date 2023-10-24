Остров (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Боевик о полицейском, который начинает крестовый поход против криминального босса, убившего его брата.
На одном из Карибских островов практически все находится под управлением влиятельного преступника Мануэля. Пользуясь своим авторитетом и деньгами, он подмял под себя всю экономику и фактически держит мирное население в заложниках. Мануэль сотрудничает с местными бандитскими группировками и наркоторговцами, и никто не смеет ему перечить. Однажды Мануэль убивает бармена Акима только за то, что ему не понравилось, как тот его обслужил. Об этом узнает брат погибшего, детектив Марк из Лос-Анджелеса. Он отправляется на остров, чтобы понять, что произошло с Акимом, и встретиться со своим прошлым.
Марк вступает в открытое противостояние с Мануэлем, а чем оно закончится, вы узнаете, если будете смотреть фильм «Остров» онлайн на Wink.
СтранаСент-Китс и Невис
ЖанрБоевик, Триллер
КачествоFull HD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
- ШПРежиссёр
Шон
Пол Пиччинино
- МДАктёр
Майкл
Джей Уайт
- ДУАктриса
Джиллиан
Уайт
- Актёр
Джексон
Рэтбоун
- ЭКАктёр
Эдоардо
Коста
- УЭАктёр
Уэйн
Энтони Гордон
- ЭБАктриса
Эстер
Брукс
- ФКАктёр
Фрэнк
Корби
- МКСценарист
Майкл
Кэйсси
- ФМСценарист
Филиппе
Мартинес
- ФМПродюсер
Филиппе
Мартинес
- АМАктёр дубляжа
Артем
Маликов
- МГАктриса дубляжа
Марина
Гассан
- АСАктёр дубляжа
Александр
Скиданов
- Актёр дубляжа
Вадим
Медведев
- ОЧАктриса дубляжа
Ольга
Чаплыгина
- БСМонтажёр
Бетси
С. Томпсон