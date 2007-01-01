Суррогатная мать (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

«Суррогатная мать» – увлекательная мелодрама от российского режиссера Валерия Ахадова. Автор поднимает серьезный вопрос: насколько этично использовать суррогатное материнство, и что чувствует женщина, когда у нее от сердца отрывают родное дитя. Всех, кто решит посмотреть картину онлайн, ждет прекрасная актерская игра, качественные съемки и, главное, непредсказуемый сюжет. Молодая девушка Наташа приезжает в столицу, чтобы достичь успеха как в личной, так и в профессиональной области. Она наивна, отзывчива, верит в людей и пока не подозревает, что в большом городе каждый хочет урвать лакомый кусочек, не заботясь о чувствах окружающих. Вскоре после приезда Наташа знакомится с молодым и богатым бизнесменом Николаем. Очарованная героиня уверена, что раз Николай так активно оказывает ей знаки внимания, значит, он влюблен. Однако на деле все оказывается куда прозаичнее. Николай подыскивает суррогатную мать для бездетной американской пары, а Наташа приходится как раз кстати. Сама того не желая, девушка попадает в центр трагичной истории.



Суррогатная мать смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.