Свободная женщина. Серия 1
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Свободная женщина
1-й сезон
1-я серия

Свободная женщина (сериал, 2003) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.42003, Свободная женщина. Серия 1
Мелодрама12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Провинциалке Наташе, приехавшей покорять Москву, кажется, что богатый бизнесмен Николай действительно в нее влюблен. Но он лишь подыскивает молодую и здоровую женщину на роль суррогатной матери для бездетной супружеской пары из Америки. Проходит время, и Наташа понимает, что стала жертвой обмана и не хочет отдавать своего ребенка...

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

6.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свободная женщина»