Клетка (сериал, 2001) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

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Отечественная драма рассказывает, на что способна женщина, потерявшая своего мужа и ребенка. Оставайтесь на Wink, чтобы не пропустить сериал «Клетка» — сезон 1 ждет вас онлайн на нашем видеосервисе.



В первом сезоне вы познакомитесь с Анастасией, чья счастливая жизнь рушится, когда любимый муж и сын погибают под колесами машины. Виновницей трагического происшествия оказывается Елена Шалевич, молодая жена весьма богатого человека. Ее адвокат подставляет Анастасию, подбросив ей запрещенные вещества, и так бедная женщина попадает за решетку, где задумывается о мести. Спустя некоторое время ей предоставляется такой шанс, когда в в тюремном коридоре она случайно сталкивается с Еленой Шалевич.



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