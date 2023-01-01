Клетка. Сезон 1
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Клетка
1-й сезон

Клетка (сериал, 2001) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

8.92001, Клетка. Сезон 1 4 серии
Драмы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Отечественная драма рассказывает, на что способна женщина, потерявшая своего мужа и ребенка. Оставайтесь на Wink, чтобы не пропустить сериал «Клетка» — сезон 1 ждет вас онлайн на нашем видеосервисе.

В первом сезоне вы познакомитесь с Анастасией, чья счастливая жизнь рушится, когда любимый муж и сын погибают под колесами машины. Виновницей трагического происшествия оказывается Елена Шалевич, молодая жена весьма богатого человека. Ее адвокат подставляет Анастасию, подбросив ей запрещенные вещества, и так бедная женщина попадает за решетку, где задумывается о мести. Спустя некоторое время ей предоставляется такой шанс, когда в в тюремном коридоре она случайно сталкивается с Еленой Шалевич.

Сможет ли Анастасия отомстить убийце своих близких, узнаете в эмоциональной драме «Клетка» — сериал смотреть в хорошем качестве 2001 года можно прямо сейчас на видеопортале Wink!

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клетка»