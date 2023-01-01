Клетка (сериал, 2001) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно
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Отечественная драма рассказывает, на что способна женщина, потерявшая своего мужа и ребенка. Оставайтесь на Wink, чтобы не пропустить сериал «Клетка» — сезон 1 ждет вас онлайн на нашем видеосервисе.
В первом сезоне вы познакомитесь с Анастасией, чья счастливая жизнь рушится, когда любимый муж и сын погибают под колесами машины. Виновницей трагического происшествия оказывается Елена Шалевич, молодая жена весьма богатого человека. Ее адвокат подставляет Анастасию, подбросив ей запрещенные вещества, и так бедная женщина попадает за решетку, где задумывается о мести. Спустя некоторое время ей предоставляется такой шанс, когда в в тюремном коридоре она случайно сталкивается с Еленой Шалевич.
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Информация
Рейтинг
- СБРежиссёр
Сергей
Белошников
- Актриса
Ирина
Апексимова
- ТЛАктриса
Татьяна
Лесневская
- Актёр
Лев
Прыгунов
- Актёр
Андрей
Руденский
- Актёр
Николай
Чиндяйкин
- Актёр
Сергей
Астахов
- НГАктриса
Наталья
Гончарова
- ЛМАктриса
Луиза
Мосендз
- ВМАктриса
Вера
Майорова
- Актриса
Раиса
Рязанова
- АОСценарист
Алексей
Овчинников
- СБСценарист
Сергей
Белошников
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Лесневский
- МШПродюсер
Михаил
Широков
- СГХудожник
Сергей
Гудилин
- ВОМонтажёр
Вера
Остринская
- ВКОператор
Владимир
Кононенко
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко