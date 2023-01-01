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За час до рассвета
Актёры и съёмочная группа сериала «За час до рассвета»

Актёры и съёмочная группа сериала «За час до рассвета»

Режиссёры

Игорь Зайцев

Игорь Зайцев

Режиссёр

Актёры

Андрей Бурковский

Андрей Бурковский

АктёрДенис Журавлёв
Константин Хабенский

Константин Хабенский

АктёрСергей Васильевич Шумейко
Артур Смольянинов

Артур Смольянинов

АктёрДмитрий Копырин / Буян
Максим Белбородов

Максим Белбородов

АктёрМихаил Тягунов / Кот
Артур Ваха

Артур Ваха

АктёрИван Иванов / Граф
Алёна Михайлова

Алёна Михайлова

АктрисаОльга
Агния Дитковските

Агния Дитковските

АктрисаЛялька
Мария Лисовая

Мария Лисовая

АктрисаМарина
Валерия Вегнер

Валерия Вегнер

АктрисаОксана Савченко
Александра Флоринская

Александра Флоринская

Актрисахозяйка борделя

Сценаристы

Александр Щербаков

Александр Щербаков

Сценарист
Савва Минаев

Савва Минаев

Сценарист
Георгий Шабанов

Георгий Шабанов

Сценарист
Дмитрий Новоселов

Дмитрий Новоселов

Сценарист

Продюсеры

Фёдор Бондарчук

Фёдор Бондарчук

Продюсер
Тимур Вайнштейн

Тимур Вайнштейн

Продюсер
Алексей Земский

Алексей Земский

Продюсер
Вячеслав Муругов

Вячеслав Муругов

Продюсер

Художники

Виктор Шмелев

Виктор Шмелев

Художник
Андрей Сапожников

Андрей Сапожников

Художник
Светлана Вольтер

Светлана Вольтер

Художница

Монтажёры

Кирилл Арасланов

Кирилл Арасланов

Монтажёр
Петр Зеленов

Петр Зеленов

Монтажёр

Операторы

Эдуард Мошкович

Эдуард Мошкович

Оператор

Композиторы

Вадим Некрасов

Вадим Некрасов

Композитор