Биография

Валерия Вегнер — российская актриса, режиссер, фотограф. Является членом Малой Академии Наук Крыма. Родилась в Мюнхене 16 июля 1988 года. Когда маленькой Лере было всего три года, ее семья переехала из Германии в Ялту. Уже с детства Валерии пророчили успех в области искусства: в возрасте пяти лет девочка сыграла эпизодическую роль в телесериале «Приключения королевского стрелка Шарпа». Во время обучения в Ялтинской гимназии им. А.П. Чехова будущая актриса начала изучать фотографию. Сразу проявив свой талант, Валерия Вегнер получила множество почетных наград на различных конкурсах со всех уголков света. Девушка не остановилась на этом и в 2004 году поступила в Киевский национальный институт театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого, закончив там кинооператорский факультет. В 2009 году президент России Владимир Путин отметил заслуги Валерии Вегнер и пригласил бесплатно обучаться во ВГИКе, который девушка с успехом закончила в 2014 году. В послужном списке Валерии работа с глянцевыми журналами, брендами и звездами отечественной эстрады: Вегнер сняла клипы таким именитым артистам, как Валерий и Константин Меладзе, Михаил Шуфутинский, и многим другим. В качестве актрисы ее можно увидеть в новом историческом сериале 2020 года «За час до рассвета».