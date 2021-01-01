За час до рассвета (сериал, 2021) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Действие происходит в 1946 году. Вернувшись с фронта, капитан Денис Журавлeв поступает на службу в милицию. Его начальником становится майор Шумейко, за тяжелый характер прозванный Сатана. Вчерашний армеец сразу же берется за сложное дело: необходимо поймать орудующую в городе банду и ее главаря Клеща. Журавлев придумывает особый план, но реализовать его оказывается куда сложнее, чем ему представлялось.



Сериал За час до рассвета 1 сезон 10 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.