За час до рассвета (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+47 мин
За час до рассвета
Сезон 1 Серия 1
- 18+49 мин
За час до рассвета
Сезон 1 Серия 2
- 18+48 мин
За час до рассвета
Сезон 1 Серия 3
- 18+51 мин
За час до рассвета
Сезон 1 Серия 4
- 18+49 мин
За час до рассвета
Сезон 1 Серия 5
- 18+49 мин
За час до рассвета
Сезон 1 Серия 6
- 18+48 мин
За час до рассвета
Сезон 1 Серия 7
- 18+47 мин
За час до рассвета
Сезон 1 Серия 8
- 18+47 мин
За час до рассвета
Сезон 1 Серия 9
- 18+49 мин
За час до рассвета
Сезон 1 Серия 10
- 18+48 мин
За час до рассвета
Сезон 1 Серия 11
- 18+44 мин
За час до рассвета
Сезон 1 Серия 12
- 18+46 мин
За час до рассвета
Сезон 1 Серия 13
- 18+46 мин
За час до рассвета
Сезон 1 Серия 14
- 18+49 мин
За час до рассвета
Сезон 1 Серия 15
- 18+44 мин
За час до рассвета
Сезон 1 Серия 16
Сюжет
Нуарный детектив с Андреем Бурковским и Константином Хабенским о советских милиционерах, борющихся с преступностью в послевоенное время. Оставайтесь на Wink, чтобы не пропустить триллер «За час до рассвета», сериал (2021) — 1 сезон ждет вас онлайн на нашем видеосервисе.
Первый сезон описывает первый год спокойной жизни граждан после жестокой и кровопролитной войны. Капитан Денис Журавлев, страдающий от посттравматического расстройства, устраивается на работу милиционером в маленьком провинциальном городке. Здесь ему предстоит сотрудничать с майором Шумейко, известным как Сатана, из-за своих жестких методов работы. Между тем на улицах орудует опасная шайка головорезов. Чтобы поймать их лидера, нужна продуманная стратегия, поэтому Журавлев решает внедриться в банду под прозвище�м Птаха.
Сможет ли Денис выполнить задание и вернуть покой на улицы города, узнаете в атмосферном детективе «За час до рассвета» — сериал (2021) онлайн смотреть в хорошем качестве можно уже сейчас на видеопортале Wink!
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Информация
Рейтинг
- ИЗРежиссёр
Игорь
Зайцев
- Актёр
Андрей
Бурковский
- Актёр
Константин
Хабенский
- Актёр
Артур
Смольянинов
- МБАктёр
Максим
Белбородов
- Актёр
Артур
Ваха
- Актриса
Алёна
Михайлова
- Актриса
Агния
Дитковските
- Актриса
Мария
Лисовая
- ВВАктриса
Валерия
Вегнер
- Актриса
Александра
Флоринская
- АЩСценарист
Александр
Щербаков
- СМСценарист
Савва
Минаев
- Сценарист
Георгий
Шабанов
- ДНСценарист
Дмитрий
Новоселов
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- Продюсер
Алексей
Земский
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- ВШХудожник
Виктор
Шмелев
- АСХудожник
Андрей
Сапожников
- СВХудожница
Светлана
Вольтер
- КАМонтажёр
Кирилл
Арасланов
- ПЗМонтажёр
Петр
Зеленов
- ЭМОператор
Эдуард
Мошкович
- ВНКомпозитор
Вадим
Некрасов