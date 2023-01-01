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За час до рассвета
1-й сезон

За час до рассвета (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

8.92021, За час до рассвета. Сезон 1 16 серий
Драмы, Триллеры18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Нуарный детектив с Андреем Бурковским и Константином Хабенским о советских милиционерах, борющихся с преступностью в послевоенное время. Оставайтесь на Wink, чтобы не пропустить триллер «За час до рассвета», сериал (2021) — 1 сезон ждет вас онлайн на нашем видеосервисе.

Первый сезон описывает первый год спокойной жизни граждан после жестокой и кровопролитной войны. Капитан Денис Журавлев, страдающий от посттравматического расстройства, устраивается на работу милиционером в маленьком провинциальном городке. Здесь ему предстоит сотрудничать с майором Шумейко, известным как Сатана, из-за своих жестких методов работы. Между тем на улицах орудует опасная шайка головорезов. Чтобы поймать их лидера, нужна продуманная стратегия, поэтому Журавлев решает внедриться в банду под прозвищем Птаха.

Сможет ли Денис выполнить задание и вернуть покой на улицы города, узнаете в атмосферном детективе «За час до рассвета» — сериал (2021) онлайн смотреть в хорошем качестве можно уже сейчас на видеопортале Wink!

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «За час до рассвета»

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