За час до рассвета (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Нуарный детектив с Андреем Бурковским и Константином Хабенским о советских милиционерах, борющихся с преступностью в послевоенное время. Оставайтесь на Wink, чтобы не пропустить триллер «За час до рассвета», сериал (2021) — 1 сезон ждет вас онлайн на нашем видеосервисе.



Первый сезон описывает первый год спокойной жизни граждан после жестокой и кровопролитной войны. Капитан Денис Журавлев, страдающий от посттравматического расстройства, устраивается на работу милиционером в маленьком провинциальном городке. Здесь ему предстоит сотрудничать с майором Шумейко, известным как Сатана, из-за своих жестких методов работы. Между тем на улицах орудует опасная шайка головорезов. Чтобы поймать их лидера, нужна продуманная стратегия, поэтому Журавлев решает внедриться в банду под прозвище�м Птаха.



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