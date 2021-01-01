8.92021, За час до рассвета. Сезон 1. Серия 4
Драма, Триллер18+
За час до рассвета (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Действие происходит в 1946 году. Вернувшись с фронта, капитан Денис Журавлeв поступает на службу в милицию. Его начальником становится майор Шумейко, за тяжелый характер прозванный Сатана. Вчерашний армеец сразу же берется за сложное дело: необходимо поймать орудующую в городе банду и ее главаря Клеща. Журавлев придумывает особый план, но реализовать его оказывается куда сложнее, чем ему представлялось.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ИЗРежиссёр
Игорь
Зайцев
- Актёр
Андрей
Бурковский
- Актёр
Константин
Хабенский
- Актёр
Артур
Смольянинов
- МБАктёр
Максим
Белбородов
- Актёр
Артур
Ваха
- Актриса
Алёна
Михайлова
- Актриса
Агния
Дитковските
- Актриса
Мария
Лисовая
- Актриса
Валерия
Вегнер
- Актриса
Александра
Флоринская
- АЩСценарист
Александр
Щербаков
- СМСценарист
Савва
Минаев
- Сценарист
Георгий
Шабанов
- ДНСценарист
Дмитрий
Новоселов
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- Продюсер
Алексей
Земский
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- ВШХудожник
Виктор
Шмелев
- АСХудожник
Андрей
Сапожников
- СВХудожница
Светлана
Вольтер
- КАМонтажёр
Кирилл
Арасланов
- ПЗМонтажёр
Петр
Зеленов
- ЭМОператор
Эдуард
Мошкович
- ВНКомпозитор
Вадим
Некрасов