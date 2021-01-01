За час до рассвета (сериал, 2021) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

За час до рассвета. Сезон 1. Серия 15
За час до рассвета
1-й сезон
15-я серия
8.92021, За час до рассвета. Сезон 1. Серия 15
Драма, Триллер18+

О сериале

Действие происходит в 1946 году. Вернувшись с фронта, капитан Денис Журавлeв поступает на службу в милицию. Его начальником становится майор Шумейко, за тяжелый характер прозванный Сатана. Вчерашний армеец сразу же берется за сложное дело: необходимо поймать орудующую в городе банду и ее главаря Клеща. Журавлев придумывает особый план, но реализовать его оказывается куда сложнее, чем ему представлялось.

Россия
Драма, Триллер
Full HD
48 мин / 00:48

7.5 КиноПоиск
5.2 IMDb

