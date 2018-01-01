Wink
Фильмы
Бендер: Последняя афера
Актёры и съёмочная группа фильма «Бендер: Последняя афера»

Режиссёры

Игорь Зайцев

Режиссёр

Актёры

Сергей Безруков

АктёрИбрагим Бендер
Арам Вардеванян

АктёрОстап Задунайский
Ольга Сутулова

АктрисаМария Федоровна Задунайская
Артём Ткаченко

АктёрМишин-Аметистов
Таисия Вилкова

АктрисаЕва
Иван Кокорин

АктёрМогилюк
Алексей Дмитриев

АктёрГигант
Анна Бреннер-Вартаньян

Актрисакнягиня Сумарокова
Андрей Бурковский

АктёрКроули
Рихард Леперс

АктёрАрманд Хаммер

Сценаристы

Олег Маловичко

Сценарист
Роман Непомнящий

Сценарист
Евгений Петров

Сценарист

Продюсеры

Александр Цекало

Продюсер
Иван Самохвалов

Продюсер
Александра Ремизова

Продюсер
Данила Ипполитов

Продюсер

Художники

Виктория Игумнова

Художница
Константин Ляхов

Художник

Монтажёры

Алексей Слепов

Монтажёр
Иван Жучков

Монтажёр
Мария Лихачева

Монтажёр

Операторы

Сергей Трофимов

Оператор

Композиторы

Райан Оттер

Композитор
Игорь Сычев

Композитор