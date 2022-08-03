Бендер: Золото империи
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Бендер: Золото империи
8.62021, Бендер: Золото империи
Приключения, Комедия83 мин18+

Фильм Бендер: Золото империи (2021)

О фильме

Сиквел приключений знаменитого афериста. Гражданская война 1918–1920 годов. Главные герои фильма — Ося Задунайский и его отец Ибрагим Бендер — продолжают поиски драгоценного «жезла Румянцева», который ускользнул из их рук и попал к Нестору Махно, скрывающему, по мнению Остапа, еще много ценных реликвий.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бендер: Золото империи»