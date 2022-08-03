Фильм Бендер: Золото империи (2021)
О фильме
Сиквел приключений знаменитого афериста. Гражданская война 1918–1920 годов. Главные герои фильма — Ося Задунайский и его отец Ибрагим Бендер — продолжают поиски драгоценного «жезла Румянцева», который ускользнул из их рук и попал к Нестору Махно, скрывающему, по мнению Остапа, еще много ценных реликвий.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Приключения, Драма
КачествоFull HD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
4.5 IMDb
- ИЗРежиссёр
Игорь
Зайцев
- Актёр
Сергей
Безруков
- Актёр
Арам
Вардеванян
- Актёр
Никита
Кологривый
- Актриса
Юлия
Макарова
- Актриса
Вера
Брежнева
- Актёр
Юрий
Колокольников
- Актёр
Павел
Деревянко
- МБАктёр
Максим
Белбородов
- Актёр
Александр
Цекало
- Актриса
Юлия
Рутберг
- Сценарист
Олег
Маловичко
- ЕПСценарист
Евгений
Петров
- Продюсер
Александр
Цекало
- ИСПродюсер
Иван
Самохвалов
- ВАПродюсер
Варвара
Авдюшко
- АРПродюсер
Александра
Ремизова
- Художница
Виктория
Игумнова
- КЛХудожник
Константин
Ляхов
- ЕБМонтажёр
Екатерина
Бересневич
- СТОператор
Сергей
Трофимов
- РОКомпозитор
Райан
Оттер