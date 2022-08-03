Сиквел приключений знаменитого афериста. Гражданская война 1918–1920 годов. Главные герои фильма — Ося Задунайский и его отец Ибрагим Бендер — продолжают поиски драгоценного «жезла Румянцева», который ускользнул из их рук и попал к Нестору Махно, скрывающему, по мнению Остапа, еще много ценных реликвий.

