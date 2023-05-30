Возрожденные (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
6.92022, Resurrected
Фантастика, Ужасы93 мин18+
В мире, где церковь научилась возвращать людей к жизни, священник расследует заговор воскресших людей против Ватикана. Скринлайф-детектив продюсера Тимура Бекмамбетова и режиссера «Аванпоста» и «Гоголя» Егора Баранова. Стэнли в автокатастрофе теряет сына Ника, но тот становится первым, кого католическая церковь воскрешает в рамках своей новой программы. Это не спасает семью Стэнли от развода, но убеждает его стать священником. Спустя некоторое время ему поручают помогать вернувшимся к жизни людям вновь интегрироваться в общество. Когда один из них убивает несколько человек на стройке, Стэнли пытается разобраться, что произошло, и вскоре понимает, что имеет дело с масштабным заговором.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы
КачествоFull HD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.3 IMDb
