Бендер: Начало (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Создатели фильма творчески переосмысляют литературное наследие Ильфа и Петрова, рассказывая о начале «карьеры» будущего обаятельного афериста. По сюжету Ося в 1919 году знакомится со своим отцом, тем самым турецкоподданным Ибрагимом Бендером. Отец передает сыну секреты махинаторского мастерства, которые помогут ему в опасной авантюре, связанной с охотой за царской реликвией.



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