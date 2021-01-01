Бендер: Начало
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Бендер: Начало
8.72021, Бендер: Начало
Приключения, Комедии93 мин18+

Бендер: Начало (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Создатели фильма творчески переосмысляют литературное наследие Ильфа и Петрова, рассказывая о начале «карьеры» будущего обаятельного афериста. По сюжету Ося в 1919 году знакомится со своим отцом, тем самым турецкоподданным Ибрагимом Бендером. Отец передает сыну секреты махинаторского мастерства, которые помогут ему в опасной авантюре, связанной с охотой за царской реликвией.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Приключения

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бендер: Начало»

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