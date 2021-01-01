Бендер: Начало (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Создатели фильма творчески переосмысляют литературное наследие Ильфа и Петрова, рассказывая о начале «карьеры» будущего обаятельного афериста. По сюжету Ося в 1919 году знакомится со своим отцом, тем самым турецкоподданным Ибрагимом Бендером. Отец передает сыну секреты махинаторского мастерства, которые помогут ему в опасной авантюре, связанной с охотой за царской реликвией.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Приключения
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
4.7 IMDb
- ИЗРежиссёр
Игорь
Зайцев
- Актёр
Сергей
Безруков
- Актёр
Арам
Вардеванян
- Актёр
Никита
Кологривый
- Актриса
Юлия
Макарова
- Актриса
Таисия
Вилкова
- МБАктёр
Максим
Белбородов
- Актёр
Александр
Цекало
- Актриса
Юлия
Рутберг
- Актриса
Ольга
Сутулова
- АИАктёр
Александр
Ильин
- Сценарист
Олег
Маловичко
- ЕПСценарист
Евгений
Петров
- Продюсер
Александр
Цекало
- ИСПродюсер
Иван
Самохвалов
- ВАПродюсер
Варвара
Авдюшко
- А�РПродюсер
Александра
Ремизова
- Художница
Виктория
Игумнова
- СТОператор
Сергей
Трофимов
- РОКомпозитор
Райан
Оттер