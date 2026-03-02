Моя собака – космонавт
Моя собака – космонавт

Фильм Моя собака – космонавт

2026, Моя собака – космонавт
Семейный, Приключения1 мин6+
1960 год. В городке у космодрома Байконур, где каждый запуск ракеты озаряет небо мечтами, живёт десятилетний Миша — мальчик со светлой головой, полной космических фантазий. В свой день рождения Миша находит собаку Белку, которая предопределит не только его судьбу, но и напишет новую страницу в истории освоения космоса.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения
Качество
Full HD
Время
1 мин / 00:01

Рейтинг

