Фильм Моя собака – космонавт

О фильме
1960 год. В городке у космодрома Байконур, где каждый запуск ракеты озаряет небо мечтами, живёт десятилетний Миша — мальчик со светлой головой, полной космических фантазий. В свой день рождения Миша находит собаку Белку, которая предопределит не только его судьбу, но и напишет новую страницу в истории освоения космоса.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения
КачествоFull HD
Время1 мин / 00:01
Рейтинг
- ММРежиссёр
Михаил
Морсков
- ДКАктёр
Дмитрий
Калихов
- Актриса
Антонина
Бойко
- КЗАктёр
Кирилл
Зайцев
- ОЛАктриса
Ольга
Лерман
- Актёр
Павел
Ворожцов
- Актёр
Даниил
Воробьев
- Актриса
Соня
Присс
- Актёр
Степан
Девонин
- ИКАктёр
Игорь
Коровин
- НКАктёр
Никита
Конкин
- Актёр
Сергей
Фёдоров
- ВЧАктёр
Владислав
Чербаев
- СГАктёр
Сергей
Герасимов
- Сценарист
Максим
Кудымов
- ВВПродюсер
Вадим
Верещагин
- ВМПродюсер
Владимир
Маслов
- МОПродюсер
Макс
Олейников
- ФНПродюсер
Филипп
Нестеров
- Оператор
Гайк
Киракосян
- Композитор
Константин
Познеков