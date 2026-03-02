Фильм Моя собака – космонавт

1960 год. В городке у космодрома Байконур, где каждый запуск ракеты озаряет небо мечтами, живёт десятилетний Миша — мальчик со светлой головой, полной космических фантазий. В свой день рождения Миша находит собаку Белку, которая предопределит не только его судьбу, но и напишет новую страницу в истории освоения космоса.

