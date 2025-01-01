Батя 2: Дед (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

WinkСериалыБатя 2: Дед1-й сезон1-я серия
Во время развода с женой Макс вспоминает детство, когда родители, которые тоже собирались разводиться, отправили его на лето к деду-фронтовику в деревню. Тогда строгий дед стал настоящим другом и учителем для мальчика, а также свидетелем и участником его многочисленных проделок.
7.8 КиноПоиск
- ИУРежиссёр
Илья
Учитель
- Актёр
Владимир
Вдовиченков
- ССАктёр
Стас
Старовойтов
- Актёр
Евгений
Цыганов
- Актриса
Надежда
Михалкова
- АААктёр
Андрей
Андреев
- Актёр
Степан
Девонин
- Актёр
Севастьян
Бугаев
- Актриса
Анастасия
Талызина
- СПАктриса
София
Петрова
- ЮСАктёр
Юрий
Степанов
- ДААктриса
Дарья
Альхова
- ФБАктёр
Федор
Балабанов
- АЛСценарист
Алексей
Литвиненко
- АЗСценарист
Антон
Зайцев
- ПТСценарист
Павел
Тихомиров
- ВВПродюсер
Вадим
Верещагин
- АЗПродюсер
Антон
Зайцев
- АЛПродюсер
Артем
Логинов
- АЩПродюсер
Антон
Щукин
- ГГПродюсер
Гавриил
Гордеев
- Продюсер
Тина
Канделаки
- АВПродюсер
Аркадий
Водахов
- МРПродюсер
Марина
Разумова
- БХПродюсер
Борис
Ханчалян
- СКПродюсер
Сергей
Косинский
- ДБХудожник
Денис
Бауэр
- АЕХудожница
Анастасия
Егорова
- Художник
Владимир
Никифоров
- ПМОператор
Павел
Медведев