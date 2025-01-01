Батя 2: Дед (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Во время развода с женой Макс вспоминает детство, когда родители, которые тоже собирались разводиться, отправили его на лето к деду-фронтовику в деревню. Тогда строгий дед стал настоящим другом и учителем для мальчика, а также свидетелем и участником его многочисленных проделок.



