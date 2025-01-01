Как страх руководит людьми даже в самой обычной ситуации? «Вниз» — фильм о том, как лифт небоскреба становится камерой психологической борьбы. В главной роли — Егор Крид.



Пара влюбленных молодых людей застревает в лифте высотки в центре города вместе с подозрительным незнакомцем, который утверждает, что знает все о героях — их жизнь, страхи, секреты. Поскольку пространство — замкнутое, времени немного, и напряжение растет, пара пытается разобраться, что за игра начата, какие мотивы у незнакомца, и как выбраться, когда кажется, что выхода нет.



«Вниз» — фильм, который заставляет смотреть не отрываясь за тем, как легко превратиться в заложника чужого знания. Рекомендуем всем, кому интересны фильмы, где психология важнее оружия. Смотреть фильм «Вниз» можно в кинотеатрах: переходите на сайт нашего партнера «Яндекс Афиша» и покупайте билеты в кино.



