Wink
Фильмы
Уволить Жору
Актёры и съёмочная группа фильма «Уволить Жору»

Актёры и съёмочная группа фильма «Уволить Жору»

Режиссёры

Марюс Вайсберг

Марюс Вайсберг

Режиссёр

Актёры

Данила Козловский

Данила Козловский

Актёр
Михаил Галустян

Михаил Галустян

Актёр
Вадим Андреев

Вадим Андреев

Актёр
Ольга Тумайкина

Ольга Тумайкина

Актриса
Наталья Бардо

Наталья Бардо

Актриса
Яна Кошкина

Яна Кошкина

Актриса
Василиса Макарова

Василиса Макарова

Актриса
Станислав Ярушин

Станислав Ярушин

Актёр
Никита Тарасов

Никита Тарасов

Актёр
Катрин Асси

Катрин Асси

Актриса
Ренат Мухамбаев

Ренат Мухамбаев

Актёр
Андрей Перунов

Андрей Перунов

Актёр
Владимир Якимов

Владимир Якимов

Актёр
Сергей Колесников

Сергей Колесников

Актёр
Вячеслав Тимербулатов

Вячеслав Тимербулатов

Актёр
Альбина Кабалина

Альбина Кабалина

Актриса
Игорь Гордеев

Игорь Гордеев

Актёр
Константин Мерзликин

Константин Мерзликин

Актёр
Максим Сушко

Максим Сушко

Актёр

Сценаристы

Марюс Вайсберг

Марюс Вайсберг

Сценарист
Зина Иткина

Зина Иткина

Сценарист
Тимур Левченко

Тимур Левченко

Сценарист
Дмитрий Лунев

Дмитрий Лунев

Сценарист

Продюсеры

Вадим Верещагин

Вадим Верещагин

Продюсер
Марюс Вайсберг

Марюс Вайсберг

Продюсер

Операторы

Дмитрий Яшонков

Дмитрий Яшонков

Оператор